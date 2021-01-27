Фигурант «московского дела» Константин Котов пропал в Москве

https://static.news.ru/photo/27f91c58-60d1-11eb-baaf-fa163e074e61_660.jpg Константин Котов Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Активист Константин Котов, получивший приговор по «дадинской» статье после митингов в Москве в 2019 году, пропал в столице, рассказала его адвокат Мария Эйсмонт.

По словам юриста, молодой человек вышел из дома, чтобы забрать заказ из магазина. Однако в торговой точке он не появился и с тех пор не выходит на связь, передаёт РИА Новости.

Костя вышел из дома в районе Кунцево забрать заказ из магазина. Но там он не появился и на связь не выходит, пока ищем его, — рассказала Эйсмонт.

«ОВД-Инфо» сообщает , что он находится во Внуково. По данным журналистов, на него составляют протокол по статье о невыполнении требования полицейского в ходе встречи из Германии политика Алексея Навального. При этом активиста оставили на ночь в линейном отделе полиции аэропорта, его дело 28 января будет рассматривать Солнцевский районный суд.

В 2019 году Котова осудили по статье 212.1 (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга), известной как «дадинская». До этого момента единственным осуждённым по этой статье был Ильдар Дадин. Позже Верховный суд отменил приговор.

Следствие считает, что Котов более двух раз за полгода нарушил порядок на публичных акциях и митингах. Расследование по его делу завершилось в рекордные сроки — за два с половиной дня, судебные слушания также длились всего два дня.

В апреле 2020 года Мосгорсуд смягчил приговор Тверского суда Москвы, который приговорил Котова к четырём годам в колонии общего режима. В результате ему назначали наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, писал NEWS.ru.