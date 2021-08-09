Фигурант дела «Сети» рассказал, как его пытали

Освободившийся в июле фигурант дела «Сети» (признана российскими властями запрещённой террористической организацией) Игорь Шишкин попросил политического убежища в одной из европейских стран. Он рассказал журналистам «Медиазоны» подробности о том, как его пытали сотрудники ФСБ.

Молодой человек был первым осуждённым по этому делу и никогда раньше не упоминал о пытках со стороны силовиков. Его задержали во время прогулки с собакой. Сотрудники ФСБ надели на его голову тканевую шапку, «закинули в минивэн», положили на пол и поставили на него ноги. Собака ехала в другой машине.

Как только тронулись — посыпались крики, удары и разряды тока от шокера. <...> Пока разряды тока проходят через твоё тело — ты себе не принадлежишь. Крик непроизвольно вырывается из тебя. Сплошная боль и потерянность. Разряды прерывались только на время вопросов, — рассказал мужчина.

Примерно спустя час автобус остановился в лесополосе. Задержанного вытащили из транспортного средства, кинули на землю и начали производить с ним «малоприятные манипуляции, которые в народе называются „связывание ласточкой“».

Лежащему на животе человеку задирают ноги к застёгнутым в наручники рукам, связывают их между собой, придавливая тело коленями, так туго, что ты уже [сходишь с ума] от боли <...>. Через рот пропускают верёвку, в моем случае это оказался поводок моей же собаки, так же запрокидывают голову и включают её в общую связку с руками и ногами, — поделился Шишкин.

После этого его били, а к пальцам рук подключили провода и «начали крутить свою специальную „шарманку боли“».

Именно на этом этапе я сломался, потому что понял окончательно, что они будут делать со мной всё что угодно так долго, как им потребуется. Я согласился сказать и подписать всё, что им нужно, и «ласточку» развязали, — добавил он.

По его словам, несмотря на полное согласие «сотрудничать», в автобусе его продолжили избивать.

ФСБ возбудила уголовное дело «Сети» в октябре 2017 года. В течение месяца в Пензе задержали Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева. Бояршинов и Филинков были задержаны уже в 2018 году, в марте и в январе соответственно.

Большинство фигурантов — антифашисты и анархисты, также их объединяло увлечение страйкболом. По мнению следователей ФСБ, обвиняемые состояли в организации «Сеть» и собирались устроить народные волнения во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ячейки сообщества находились в Пензе, Санкт-Петербурге, Москве и Белоруссии. Некоторые фигуранты на суде заявили, что дали признательные показания под пытками сотрудников ФСБ, и отказались от них.

В феврале 2020 года фигуранты пензенской ячейки «Сети» были приговорены к срокам от шести до 18 лет колонии. Самое суровое наказание у Дмитрия Пчелинцева и Ильи Шакурского — они получили 18 и 16 лет колонии строго режима соответственно. Максима Иванкина осудили на 13 лет, Андрея Чернова — на 14, Михаила Кулькова — на 10 лет колонии строгого режима. Верховный суд оставил приговоры в силе.