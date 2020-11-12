ФСБ расставляет «Сети»: что хотят спецслужбы от «пензенских» мальчиков

Адвокаты и родственники фигурантов дела так называемой организации «Сеть», признанной в РФ запрещённой, сообщили о давлении на них со стороны сотрудников ФСБ. Силовики якобы приходили к заключённым-антифашистам и требовали дать нужные им показания о некой московской ячейке. В случае отказа представители госбезопасности намекали сидельцам о возникновении проблем в местах лишения свободы. Нескольких человек после этого вывезли в неизвестном направлении из СИЗО Пензы. Подробности — в материале NEWS.ru.

«Никто не может отказать»

На сайте солидарности с фигурантами дела «Сети» указано , что сотрудники ФСБ посещали Армана Сагынбаева и Максима Иванкина. После того, как приговор в отношении «пензенской семёрки» вступил в силу, в СИЗО остались только несколько. Максим Алексеев, адвокат одного из участников «террористического сообщества» Андрея Чернова, полагает, что его доверителя, как и двух других осуждённых по делу, этапируют к местам отбытия наказания.

Чернова сегодня вывезли в колонию, в какую — пока неизвестно. Я навещал его 10 ноября. Он не жаловался ни на что. Из ФСБ к нему не приходили. Отец Чернова мне сказал, что этапировали троих [фигурантов]. Если вывозят в другой регион, то сначала их помещают в СИЗО другого региона, там они сидят на карантине две недели и потом уже местное УФСИН определяет в какую колонию направить. Максим Алексеев адвокат адвокат

Елена Самонина, мать фигуранта дела Михаила Кулькова, сообщила NEWS.ru, что виделась с сыном 3 ноября. Он жаловался «на желудок и спину» и готовился к этапу. Неожиданно его вывезли из СИЗО в ночь на 12 ноября.

Куда его отправили, нам не говорят. Я дозвонилась до начальника СИЗО, он сказал: «Приходите с паспортом 16 ноября и мы вам всё скажем». Непонятно, почему нельзя сказать об том сегодня. Наверное, боятся, что мы поезд с путей спустим и всех освободим. Тем более, ребята писали заявление, с просьбой сообщить родственникам, куда их этапируют. Начальник СИЗО подтвердил, что видел это заявление, по всё равно посоветовал прийти в понедельник или написать [ещё одно] заявление и они ответят в течение месяца. Елена Самонина мать фигуранта дела «Сети» Михаила Кулькова мать фигуранта дела «Сети» Михаила Кулькова

Также она сообщила некоторые подробности общения Сагынбаева и Иванкина с оперативниками ФСБ, которое, по словам Самониной, состоялось 9 ноября. По её словам, силовики обещали создавать проблемы заключённым во время отбытия срока, если они не будут «помогать» спецслужбе.

Александр Поляков/ТАСС

Детали общения заключённых с оперативниками ФСБ NEWS.ru раскрыла адвокат Оксана Маркеева. Она защищает «ключевого» участника «пензенской семёрки» Дмитрия Пчелинцева, получившего самый большой срок.

В Пензе оставили пока только Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского и Максима Иванкина. Два сотрудника ФСБ приходили 9 ноября к Арману Сагынбаеву и Максиму Иванкину. Когда они приходили, сказали, где ребята будут отбывать наказание. Со слов мамы Армана, я поняла что он будет отбывать срок в районе Самары. А Иванкин — в Чувашии. На данный момент защите неизвестно, куда конкретно кого этапировали и куда будут отправлены оставшиеся в Пензе молодые люди в дальнейшем. СИЗО эти сведения предоставляют по адвокатскому запросу, но вот ФСБ уже в курсе. Это в очередной раз доказывает насколько данное ведомство влиятельно: им предоставляют любую информацию оперативно. Им никто не может отказать. В том числе и в беспрепятственно проходе в СИЗО. Уверена, что посещение двух этих оперуполномоченных также, как и ранее, нигде не отражено в журналах учёта прохождения на территорию следственного изолятора. Полностью осознают своё всесилие и безнаказанность, оказывая тем самым психологическое давление [на заключённых]. Оксана Маркеева адвокат адвокат

К её подзащитному силовики не приходили и, как предполагает собеседница NEWS.ru, «не пойдут, потому что знают, что он человек со стержнем и свою позицию не поменяет». На Пчелинцева давление не оказывается, однако недовольство органов вызывает то, что к нему часто приходит представитель ЕСПЧ и они готовят документы для подачи жалобы в Страсбургский суд. Что касается Сагынбаева, то адвокат не исключает, что его выбрали из-за наличия у него проблем со здоровьем.

У Армана крайне тяжёлое состояние здоровья (у него туберкулёз и ВИЧ. — NEWS.ru), и его есть чем «мотивировать». Именно поэтому они (сотрудники ФСБ. — NEWS.ru) предлагали сотрудничать: если он беспокоится о своём здоровье, должен дать нужные им показания в отношении несуществующей ячейки несуществующей «Сети». В отношении Максима тоже своеобразная угроза была — «если хочешь отбывать наказание в нормальных условиях, значит ты должен посотрудничать». И как пояснил мой коллега Константин Карташов, предлагали даже принести фотографии, чтобы он (Иванкин. — NEWS.ru) дал какие то показания относительно лиц, представляющий оперативный интерес, — добавила адвокат Дмитрия Пчелинцева.

Охота на Мифтахова?

По мнению Оксаны Маркеевой, «цель найти какую-то „московскую ячейку“ уже наводит на определённые мысли, с учётом того, каким образом проводилось и строилось предварительное расследование, каким образом велось судебное следствие». Адвокат говорит, что защитникам, самим заключённым и их родственникам, а также всем, кто пристально следил за развитием событий по делу «Сети», «понятно, с какой целью всё это делается». Что касается силовиков, то они «абсолютно не беспокоятся относительно того, что без оснований приходят в очередной раз в СИЗО, высказывают угрозы и пытаются оказать давление на ребят».

ФСБ необходимо внешнее подтверждение их нужность, надо оправдывать своё существование. В частности, «московская ячейка» идеально бы вписалась в историю с межрегиональным характером так называемого сообщества «Сеть». Есть «политическая воля» и потребность «закатать» как можно больше людей, которые их интересуют. В Москве на слуху имя Азата Мифтахова и ещё ряда молодых людей, — добавила Маркеева.

Как писал NEWS.ru, суд над математиком, аспирантом МГУ и анархистом Азатом Мифтаховым проходит в Головинском суде Москвы. Его обвиняют в якобы нападении на офис «Единой России» в столичном районе Ховрино в январе 2018 года, хотя сам он категорически отрицает вину. Изначально силовики подозревали его в изготовлении взрывчатки, но в итоге оставили только «хулиганство группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 213 УК). С февраля 2019 года он содержится в СИЗО. Суд не решился отпустить молодого учёного на волю, даже несмотря на более чем 1700 поручительств.

Кроме Мифтахова по делу проходят Елена Горбань и Андрей Ейкин. Ещё два фигуранта — Алексей Кобаидзе и Святослав Речкалов, опасаясь репрессий, уехали из России. Мифтахов и Горбань вину не признают.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мифтахов неоднократно подчёркивал, что после задержания его похитили и пытали силовики, однако СК несколько раз отказывался заводить дело на тех, кто применил насилие к аспиранту МГУ. Кроме того, он сообщал, что в СИЗО силовики и угрожали ему вторым уголовным делом после отказа «неформально» общаться с ними. Родственники анархиста в Нижнекамске также заявляли об угрозах от полицейских.

На многочисленные пытки во время следствия жаловались и участники дела «Сети», отказываясь от признательных показаний на суде и подчёркивая, что все явки с повинной были у них выбиты силой. На телах фигурантов были обнаружены следы от разряда током, но по версии властей это якобы были следы укусов клопов.

По делу «Сети» проходили несколько человек, большинство из них — анархисты и антифашисты, также их объединяло увлечение страйкболом. По мнению ФСБ, они якобы создали террористическое сообщество и собирались устроить народные волнения во время президентских выборов и ЧМ по футболу в 2018 году. Силовики полагают, что ячейки организации действовали в Пензе, Петербурге, Москве и Белоруссии.

Процесс по делу «пензенской семёрки» рассматривался в Приволжском окружном военном суде под председательством Юрия Клубкова. 10 февраля 2020 года все фигуранты были признаны виновными: Дмитрий Пчелинцев получил 18 лет лишения свободы, Илья Шакурский — 16 лет, Андрей Чернов — 14 лет, Максим Иванкин — 13 лет, Михаил Кульков — 10 лет, Василий Куксов — 9 лет, Арман Сагынбаев — 6 лет.

Дело «петербургской ячейки» рассматривалось Вторым Западным окружным военным судом, который 22 июня вынес приговор предполагаемым террористам Виктор Филинкову и Юрию Бояршинову. Они получили 7 и 5,5 лет заключения соответственно. Оба приговора вызвали негативную оценку со стороны правозащитников и оппозиционных организаций, а также за рубежом. По мнению многих наблюдателей дело «Сети» сфабриковано и является политическим.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.