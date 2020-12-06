Фигурант дела о взятках в Минпромторге умер в СИЗО

https://static.news.ru/photo/4dcfb604-37cc-11eb-9722-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заключенный Василий Клепалов погиб в Бутырском СИЗО Москвы. Он был фигурантом дела о взятках в Минпромторге.

О смерти мужчины рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва.

Как рассказали мне сотрудники «Бутырки», в СИЗО произошла смерть 66-летнего Василия Клепалова, экс-главы «Нижегородского авиационного общества», — сказала она.

По её словам, причиной смерти стала болезнь. Однако подробностей правозащитница раскрывать не стала, передаёт ТАСС.

По данным РЕН ТВ, у мужчины была острая сердечно-сосудистая недостаточность. Сотрудники колонии пытались реанимировать его до приезда скорой, однако спасти заключённого не удалось.

Клепалова арестовали 4 июля. Он был генеральным директором компании «Нижегородское авиационное сообщество», его обвинили в даче двух взяток главе одного из департаментов Минпромторга Ризвану Гайрбекову.

Как писал NEWS.ru, ранее сантехник из Каширы, более известный как «каширский маньяк», был обнаружен мёртвым в СИЗО. По имеющейся информации, мужчина, подозреваемый в многочисленных убийствах и изнасилованиях, скончался от удушения. В камере он находился один, рассказала 6 июля старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.