Фигурант дела о взятках в Минпромторге умер в СИЗО

Заключенный Василий Клепалов погиб в Бутырском СИЗО Москвы. Он был фигурантом дела о взятках в Минпромторге.
О смерти мужчины рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва.
Как рассказали мне сотрудники «Бутырки», в СИЗО произошла смерть 66-летнего Василия Клепалова, экс-главы «Нижегородского авиационного общества», — сказала она.
По её словам, причиной смерти стала болезнь. Однако подробностей правозащитница раскрывать не стала,
По данным РЕН ТВ, у мужчины
Клепалова арестовали 4 июля. Он был генеральным директором компании «Нижегородское авиационное сообщество», его обвинили в даче двух взяток главе одного из департаментов Минпромторга Ризвану Гайрбекову.
Как писал NEWS.ru, ранее сантехник из Каширы, более известный как «каширский маньяк», был обнаружен мёртвым в СИЗО. По имеющейся информации, мужчина, подозреваемый в многочисленных убийствах и изнасилованиях, скончался от удушения. В камере он находился один, рассказала 6 июля старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.