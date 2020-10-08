Фигурант дела о хищении на стройке Путина осуждён на 5 лет колонии

https://static.news.ru/photo/5398826e-0978-11eb-bcf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд приговорил экс-главу компании «Стройфасад» Дмитрия Торчинского к 5 годам колонии по делу о хищениях около 1,3 млрд рублей при реконструкции резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарёво.

Уголовное дело слушалось в особом порядке в закрытом режиме из-за грифа «совершенно секретно».

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Торчинский свою вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год и 1 месяц.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере при работах в Ново-Огарёво было возбуждено в марте 2017 года. 23 июля Мосгорсуд приговорил в рамках этого дела топ-менеджера компании «Стройфасад» Станислава Кюнера к 8 годам колонии строгого режима. Другого фигуранта, владельца компании — поставщика оборудования Александра Родионова суд приговорил к трём годам колонии общего режима и штрафу в полмиллиона рублей, писал NEWS.ru.