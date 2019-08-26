https://static.news.ru/photo/cdf766de-c8b9-11e9-89d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Sawford/imagebroker.com/Global Look Press

Один из участников Свенской ярмарки в Брянске представил посетителям коров, одетых в советскую военную форму.

О случившемся стало известно после того, как предприниматель и блогер Александр Коломейцев опубликовал видео с парнокопытными в париках и пилотках. Он также спросил у гостей, как они относятся к «креативности» хозяев бурёнок.

Очень хорошо, всё красиво, замечательно. Это патриотизм, — сказал один из местных жителей.

Другая посетительница ярмарки напротив назвала поступок фермеров кошмарным и ненормальным.

В свою очередь местные власти заявили, что ничего не знали о решении местной компании нарядить коров, добавив, что мероприятие организует правительство Брянской области.

В областной администрации инцидент вызвал возмущение. При этом там отметили, что создатели являются частным предприятием.

Ужас, кошмар! Думаю, что волосы приделали, это не самое страшное. То, что пилотки приделали, — это кощунство! Лучше бы они не креативили, — считает представительница администрации.

Сами авторы идеи не видят в своём поступке ничего плохого.

Во время войны у нас они были в помощи? Грубо говоря, население кормили. Если бы не коровы, у нас бы погибли многие люди, которым нечего было есть, — заявил директор предприятия Сергей Федотов в комментарии телеканалу « 360 ».

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