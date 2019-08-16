https://static.news.ru/photo/5bc8e7be-c0bb-11e9-b33b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая и певица Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в социальной сети Instagram после шквала критики, обрушившейся на неё из-за шутки про блокадницу.

Посты артистки остались на своём месте, но теперь для того, чтобы посмотреть или прокомментировать её фотографии, нужно отправить хозяйке аккаунта запрос на подписку.

Как писал News.ru ранее, общественники направили в Генпрокуратуру письмо с просьбой о блокировании аккаунта телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Instagram. Поводом для обращения послужил видеоролик, в котором Бузова облизывает тарелку и в шутку сравнивает себя с блокадницей. Авторы письма подчеркнули, что тема блокады Ленинграда в период Великой Отечественной войны не может быть предметом для шуток.