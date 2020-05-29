Фельгенгауэр и Плющева отпустили из отдела без составления протоколов

Заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и ведущего радиостанции Александра Плющева, которых ранее задержали за одиночные пикеты в поддержку арестованного коллеги Ильи Азара, отпустили без составления протоколов.
Об этом
Фельгенгауэр и Плющева отпустили из отдела без протокола, — рассказал он.
Фельгенгауэр и Плющев были повторно задержаны у здания МВД на Петровке, 38 за одиночные пикеты в поддержку журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, который был арестован на 15 суток также за одиночный пикет.
Ранее NEWS.ru писал о том, что всех задержанных за пикет у здания московского ГУВД журналистов отпустили.
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