Фельгенгауэр и Плющева отпустили из отдела без составления протоколов

https://static.news.ru/photo/374d9038-a1c5-11ea-912d-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Фельгенгауэр (слева) Фото: Воробьева/twitter.com

Заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и ведущего радиостанции Александра Плющева, которых ранее задержали за одиночные пикеты в поддержку арестованного коллеги Ильи Азара, отпустили без составления протоколов.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на адвоката правозащитного проекта «Апология протеста» Федора Сироша.

Фельгенгауэр и Плющева отпустили из отдела без протокола, — рассказал он.

Фельгенгауэр и Плющев были повторно задержаны у здания МВД на Петровке, 38 за одиночные пикеты в поддержку журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, который был арестован на 15 суток также за одиночный пикет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что всех задержанных за пикет у здания московского ГУВД журналистов отпустили.