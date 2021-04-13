ФАС завела дело на «Яндекс»

https://static.news.ru/photo/cabe4d4c-9c67-11eb-a2c7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении администрации поискового сервиса «Яндекс». Причиной стало неисполнение сервисом требований по поисковой выдаче, сообщает ТАСС.

Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в сети интернет, — говорится в сообщении службы

Ведомство оценит действия, которые могли привести к возможной монополии сервиса, и вероятные последствия таких практик. Если факт нарушения будет доказан, компанию может ожидать крупный штраф.

В конце февраля ФАС обязала «Яндекс» прекратить давать преимущество сервисам компании в своей поисковой системе, занижая тем самым позиции других компаний в выдаче. Выполнить предписание полагалось в месячный срок. В результате в марте в компании попросили отсрочку.

Ранее «Яндекс» впервые за много лет кардинально поменял логотип, изменив его дизайн. Новый вариант лого уже появился на главной странице поисковика, а позднее появится и в остальных его сервисах, в том числе и в офлайн, писал NEWS.ru.