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ФАС завела дело на «Яндекс»

17:48, 13 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении администрации поискового сервиса «Яндекс». Причиной стало неисполнение сервисом требований по поисковой выдаче, сообщает ТАСС.

Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в сети интернет,говорится в сообщении службы

Ведомство оценит действия, которые могли привести к возможной монополии сервиса, и вероятные последствия таких практик. Если факт нарушения будет доказан, компанию может ожидать крупный штраф.

В конце февраля ФАС обязала «Яндекс» прекратить давать преимущество сервисам компании в своей поисковой системе, занижая тем самым позиции других компаний в выдаче. Выполнить предписание полагалось в месячный срок. В результате в марте в компании попросили отсрочку.

Ранее «Яндекс» впервые за много лет кардинально поменял логотип, изменив его дизайн. Новый вариант лого уже появился на главной странице поисковика, а позднее появится и в остальных его сервисах, в том числе и в офлайн, писал NEWS.ru.

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