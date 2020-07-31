ФАС предложила привязать ОСАГО к водителю, а не к владельцу автомобиля

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает необходимым привязывать оформлять полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) не к автомобилю, а к конкретному человеку. Таким образом, ответственность за вероятные аварии будет нести не владелец транспортного средства, нередко непричастный к ДТП, а во всех случаях именно тот человек, который сидел за рулём и допустил столкновение, даже если автомобиль ему не принадлежит.

Такую позицию ведомства в ходе круглого стола озвучила замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Марина Пищулина.

Речь идет о переходе страхования от владельца источника повышенной опасности к лицу, непосредственно причинившему ущерб, — цитирует её ПРАЙМ.

Она также отметила, что ведомство не поддерживает идею об объединении полисов ОСАГО и каско в один документ, публично озвученную весной 2019 года. По словам Пищулиной, речь идет о принципиально разных видах страхования. В первом случае речь идёт о страховании ответственности за возможное повреждение чужого имущества. Во втором — о страховании собственного. Кроме того, ОСАГО является обязательным для всех автовладельцев, тогда как каско — добровольным, пояснила представитель ФАС.