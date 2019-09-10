https://static.news.ru/photo/5945f052-d3c3-11e9-9855-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роман Пименов/ТАСС

Федеральная антимонопольная служба приняла решение наказать жителя Плесецка, разместившего плакат с надписью «Стоп Шиес». Теперь активисту грозит штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей.

Как пишет издание 29.ru , сам владелец баннера Александр Миронов назвал ситуацию с ФАС «бредом». Он заявил, что плакат подпадает под понятие «социальной рекламы» и не несёт иного смысла, кроме как уведомить население о приближающейся катастрофе.

У меня кроме как эмоций и слова «бред» других комментариев нет. Эти баннеры — способ информирования населения о проблеме, которая надвигается к Архангельской области, — подчеркнул Миронов.

Ранее News.ru писал, что число задержанных на станции Шиес в Архангельской области возросло до трёх человек. Вслед за архангелогородцем Александром Песковым силовики задержали экологических активистов Андрея Христофорова и Эдуарда Лужкова. За ними прибыл локомотив с одним вагоном, который отправился в сторону Сыктывкара.