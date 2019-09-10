Федеральная антимонопольная служба приняла решение наказать жителя Плесецка, разместившего плакат с надписью «Стоп Шиес». Теперь активисту грозит штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей.
Как пишет издание
У меня кроме как эмоций и слова «бред» других комментариев нет. Эти баннеры — способ информирования населения о проблеме, которая надвигается к Архангельской области, — подчеркнул Миронов.
Ранее News.ru писал, что число задержанных на станции Шиес в Архангельской области возросло до трёх человек. Вслед за архангелогородцем Александром Песковым силовики задержали экологических активистов Андрея Христофорова и Эдуарда Лужкова. За ними прибыл локомотив с одним вагоном, который отправился в сторону Сыктывкара.