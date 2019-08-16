https://static.news.ru/photo/a7262b88-c122-11e9-952d-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/SlavaFochenkov

Число задержанных на станции Шиес в Архангельской области, где для утилизации отходов из Москвы возводится мусорное хранилище, возросло до трёх человек. Полиция увезла их на специально прибывшем поезде.

Вслед архангелогородцем Александром Песковым, силовики задержали экологических активистов Андрея Христофорова и Эдуарда Лужкова, передаёт « 7×7 ».

В отношении Пескова составлены административные протоколы по статьям КоАП «Невыполнение законного требования полицейского» и «Проникновение на охраняемый объект».

Лужкова задержали после попытки сфотографировать удостоверение полицейского в штатском. В чём обвиняется Христофоров, неизвестно.

Всех троих увезли со станции Шиес. За активистами прибыл локомотив с одним вагоном, который отправился в сторону Сыктывкара.

Как писал News.ru, Александра Пескова задержали 17 августа после того, как он попытался снять на камеру прибытие на станцию Шиес вертолёта с топливом.