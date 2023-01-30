ФАС не будет проверять МТС из-за введения комиссии за пополнение счета

Фото: fas.gov.ru

ФАС не станет проверять МТС после введения оператором сотовой связи комиссии за пополнение счета, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Его представители пояснили, что компания сохранила за абонентами возможность пополнения баланса без комиссии с помощью услуги автоплатежа и сервисов МТС.

У абонентов есть возможность пополнять баланс без комиссии, используя сервисы МТС или услугу автоплатежа в своем банке. При этом в случае пополнения с помощью услуги автоплатежа абонент имеет возможность контролировать действия банка — банк предупреждает о каждом предстоящем исполнении автоплатежа в СМС или push-уведомлении. ФАС России будет внимательно следить за сохранением операторами связи альтернативных возможностей пополнения лицевого счёта без комиссии, — заверили в ведомстве.

СМИ ранее сообщили, что с 1 февраля МТС начнет списывать комиссию за пополнения счета. При оплате банковскими картами в приложении «Мой МТС», на сайте mts.ru и партнерских сервисах комиссия составит 1%. За пополнение счета через СБП оператор будет списывать 0,4%.

В октябре 2022 года профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Георгия Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что сотовым операторам придется повысить стоимость тарифов на сотовую связь в 2023 году в пределах сложившейся инфляции. Это связано с тем, что под санкциями оказались поставки импортного оборудования, отметил он.