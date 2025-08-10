Фарш без перца, вкус на максимум: рецепт ленивых котлет в овощах

Любите фаршированные перцы, но не хотите тратить на них полдня? Есть решение, которое не уступает классике по вкусу, а готовится в разы проще. Котлеты с рисом в овощной подливке — это бюджетно, сочно и очень по-домашнему.

Что понадобится

Говяжий фарш — 250 г

Куриный фарш — 300 г

Пропаренный рис — 100 г

Лук — 1 шт.

Растительное масло — 1 ст. л.

Холодная вода — 50 мл

Сухой чеснок — 0,5 ч. л.

Паприка — 0,5 ч. л.

Соль и черный перец — по вкусу

Как готовить:

1. Отварите рис.

Берите пропаренный, чтобы не превратился в кашу. Варите почти до готовности в подсоленной воде, затем промойте холодной водой.

2. Сделайте фарш.

Смешайте оба вида фарша с остывшим рисом и мелко нарезанным луком. Добавьте приправы, холодную воду, перемешайте и оставьте на 15 минут настояться.

3. Сформируйте котлеты.

Смочите руки водой, чтобы фарш не лип. Лепите небольшие котлетки.

4. Обжарьте (по желанию).

На разогретом масле обжарьте котлеты по 3 минуты с каждой стороны до лёгкой корочки. Можно пропустить этот шаг, если планируете только тушить.

5. Приготовьте овощную основу.

В той же сковороде обжарьте лук до мягкости. Добавьте нарезанные перцы и помидоры, тушите 5 минут. Затем влейте немного воды и доведите до кипения.

6. Тушите котлеты.

Выложите котлеты в овощной соус. Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 25 минут. В конце добавьте лавровый лист и рубленую зелень.

Что получится

Котлеты пропитаются вкусом овощей, станут нежными и ароматными. А густой овощной соус — отличное дополнение к любому гарниру. Это простой способ быстро и вкусно накормить семью без лишней суеты.

