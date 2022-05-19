«Фармацевты с угрозой для собственного здоровья успокаивали народ» Глава Альянса фармацевтических ассоциаций — о том, почему пациенты идут за консультацией в аптеку, а не к врачу

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19 мая впервые в России фармацевтические работники отмечают профессиональный праздник. Его отрасль ждала очень много лет. Праздник был установлен постановлением правительства РФ от 15 мая 2021 года. Представители профессии считают — он стал первым шагом государства на пути к восстановлению престижа профессии, который за долгие годы оказался утерян. NEWS.ru поговорил с директором СРО «Ассоциация независимых аптек» и главой Альянса фармацевтических ассоциаций Викторией Пресняковой о проблемах отрасли, существовании в условиях санкций и значении собственно профессионального праздника.

— Виктория Валентиновна, в чем смысл этого праздника и как он поможет развитию отрасли?

— У нас есть День химика, День стоматолога, День рыбака, а Дня фармработника не было. Притом что даже в соседних странах — Белоруссии, Украине — такой день существует. Для нас это сигнал — государство нас признало, нас уважает. Мы считаем, что праздник поможет вернуть уважение и престиж профессии. Так исторически сложилось, что профессия фармацевта — очень уважаемая. Это очень разносторонние люди. Для того чтобы быть фармацевтом, надо быть аналитиком, психологом, держать огромные базы данных. Сейчас же мы спустились до уровня продавца в аптечном магазине. Надо помнить, что никто никогда не заменит этого фармацевта. Это не просто человек с улицы. На фармацевта учатся пять лет. Падение престижа привело к тому, что молодежь не хочет идти в аптеку.

— Мне кажется, напротив, престиж присутствует. Многие первым делом идут в аптеку за консультацией. А к врачу — уже в крайнем случае.

— И пандемия, и ситуация в феврале этого года показали, что это действительно так. Те люди, кто не шел к врачу, приходили в аптеку. Фармацевты с угрозой для собственного здоровья успокаивали народ. Эмоциональный настрой населения достаточно сложный был в этот период. Приходили больные люди, просили лекарства, требовали помощи. Повторюсь, за все это время фармацевты доказали, что никакой продавец их не заменит. Проблема не в людях, а в государстве. Уважения к профессии долгое время не было именно от властей. Аптеки выведены из системы здравоохранения. Их деятельность была отнесена к подклассу «торговля розничными товарами». Хотя это положение полностью противоречит нормам Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ, где фармацевтические организации включены в систему охраны здоровья наравне с медицинскими организациями. Из-за этого мы не можем установить соответствующие нормы, которые регулируют нашу фармдеятельность. Сейчас мы подчиняемся семи разным ведомствам: в их числе Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития, Минсоцразвития.

Виктория Преснякова Фото из личного архива

— И согласия между ними, как в известной басне, нет?

— Никакого нет. У нас нет аналитики, которая была бы адекватной, правильной. Производители выпускают препараты, которые считают нужными, аптеки продают другие препараты, а населению нужны третьи. Это приводит к хаосу, конечно, к отсутствию структуры. Фармацевтические специалисты способны разгрузить систему здравоохранения, оказывая современную и квалифицированную фармацевтическую услугу. А для этого на государственном уровне нужно закрепить определение этой самой «фармацевтической услуги».

— После начала спецоперации пациенты с различными патологиями столкнулись с дефицитом импортных лекарств. Усложнилась логистика поставок. Изменится ли эта ситуация в ближайшее время? Что могут сделать для этого представители отечественной фарминдустрии?

— Трудности есть. Некоторое время мы будем испытывать их. У нас беспрецедентная ситуация, мы впервые с таким столкнулись. После начала событий на Украине спрос на некоторые препараты вырос в 3–6 раз. За две недели был продан полугодовой запас лекарств. Но все, что нужно делать, государство делает. Медицинские препараты и товары не подпадают под санкции, поэтому это временные трудности.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Ну а что делать людям, которые не могут получить нужное лекарство здесь и сейчас?

— Такие случаи — вне закона. Нужно сразу писать в Минздрав, в Роспотребнадзор, в местные органы. У нас есть много пациентских организаций, которые помогают решать эти вопросы. Не оставлять это без внимания.

— Мы наблюдаем исчезновение с рынка препаратов, в том числе ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, список которых определяет правительство. — NEWS.ru). Производство становится экономически нецелесообразным и поэтому прекращается. Как выйти из этой ситуации?

— У 80% препаратов заканчивается регистрация в 2025 году, и они должны быть перерегистрированы. Часть из них как раз относится к категории жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Цены на эти препараты были зарегистрированы ФАС давным-давно. Рынок ушел вперед. Но регуляторы очень неохотно идут на повышение установленной цены. Производить их нерентабельно. Выросла цена на субстанции, в мире выросла логистика. Раньше фармкомпании, продавая эти лекарства ниже стоимости, зарабатывали на других позициях. Сейчас ситуация изменилась, они уже не могут себе этого позволить. Мы можем столкнуться с тем, что часть препаратов уйдет с рынка. Конечно, эти вопросы нужно решать быстрее. Необходимо действовать в интересах рынка. Не следует забывать, что это живой организм, и не следует ему диктовать свои условия.