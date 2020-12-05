Фальков призвал вузы активнее участвовать в жизни регионов

https://static.news.ru/photo/c95b69d6-36e0-11eb-bee4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Вузам РФ стоит активнее участвовать в формировании региональной повестки, касающейся общественной сферы, так они станут более привлекательными для выпускников школ, заявил 5 декабря руководитель Минобрнауки РФ Валерий Фальков во время онлайн-марафона #Мывместе. Чиновник считает, что ректорам и студентам нужно пересмотреть свою роль в субъектах и лучше контактировать с населением.

По его мнению, высшие учебные заведения должны стать местом, где не только интересный учебный процесс, но и где позволяют реализовать свой потенциал. Министр добавил , что главы регионов заинтересованы в том, чтобы университеты предлагали свои инициативы. Трансляция марафона ведётся на портале Dobro.ru и в сообществе «Добро в России. Мы вместе» в социальной сети «ВКонтакте».

В 2020-м из-за пандемии COVID-19 празднование Дня добровольца в основном перенесли в онлайн-формат. Вместо ежегодного Международного форума волонтёров (в 2020 году его переименовали в Международный форум гражданского участия #Мывместе) финальным мероприятием волонтёрского движения в РФ стал 32-часовой онлайн-марафон #Мывместе.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минобрнауки Валерий Фальков провёл встречу с иностранными студентами, обучающимися в РФ. Обсуждалась в том числе проблема въезда иностранцев для получения образования в нашей стране, также возникшая из-за ограничительных мер.

Фальков пояснил, что эта ситуация не является уникальной, так как с аналогичной проблемой столкнулись университеты во всех странах мира. По его словам, российские вузы организовали удалённое обучение для иностранцев, но эту систему сложно назвать эффективной из-за разницы в часовых поясах и отсутствия устойчивой связи. По словам министра, власти РФ принимают меры для поддержки иностранных студентов. В частности, в общежитиях, где они проживают, введены дополнительные рабочие места, улучшилось качество интернет-соединения.