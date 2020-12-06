Фальков: количество бюджетных мест в IT и медицине будет расти до 2024 года

https://static.news.ru/photo/bb9a06b4-37b6-11eb-a09c-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фальков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобрнауки России собирается каждый год до 2024-го увеличивать количество бюджетных мест в региональных высших учебных заведениях. В частности, основными направлениями станут медицина, IT и образование, рассказал глава ведомства Валерий Фальков.

По его словам, в 2020-м вузам добавили 11 400 мест для приёма на бесплатное обучение. Чиновник отметил, что в Санкт-Петербурге и Москве их количество не сокращали. Увеличение пошло в субъекты.

Если брать специальности, направления и примерно тенденции, в основном это IT, здравоохранение — подготовка медиков, врачей — и в области образования — подготовка учителей, — рассказал Фальков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

С начала учебного года из российских вузов отчислено примерно 2,5 тысячи иностранных студентов, заявил Фальков. В ведомстве заверили, что вузы сохранят бюджетные места за студентами, которые не могут приехать на учёбу в РФ из-за карантинных мер, а также испытывают сложности со связью.

Он отметил, что зимнюю сессию в вузах не планируется отменять из-за пандемии коронавируса. Однако остаётся вопрос формата проведения экзаменов.

Ранее, как писал NEWS.ru, Фальков заявил , что вузам РФ стоит активнее участвовать в формировании региональной повестки, касающейся общественной сферы, так они станут более привлекательными для выпускников школ. Чиновник считает, что ректорам и студентам нужно пересмотреть свою роль в субъектах и лучше контактировать с населением.