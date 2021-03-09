Facebook не удалял новости, восстановить которые потребовал Роскомнадзор

https://static.news.ru/photo/b93d7bd2-80f7-11eb-b4a7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть Facebook не удаляла посты российских СМИ о задержании силовиками неонацистов, восстановить которые потребовал Роскомнадзор, сообщили в администрации сервиса.

Так представитель платформы ответил на требования регулятора.

Мы не удаляли ни один из упомянутых типов контента с нашей платформы, — сказал он журналистам «Интерфакса».

При этом РБК настаивает , что публикация была удалена и по-прежнему недоступна.

Российские издания РБК и ТАСС сообщали, что Facebook заблокировал опубликованные со ссылкой на релиз ФСБ заметки о задержании в Воронеже подозреваемых в причастности к украинским неонацистским группировкам. По их данным, в заметке об удалении поста указан подрядчик, проверивший информацию: украинская фактчекинговая платформа StopFake.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в ответ на это потребовала от американской соцсети восстановить доступ к материалам.

Тестировать способы борьбы с фейками Facebook начал в марте 2016 года, и с тех пор в меню соцсети появилась кнопка «Пожаловаться». Нажав на неё, пользователь передаёт публикацию на проверку сторонним организациям. Год назад у Facebook стартовала программа фактчекинга контента на Украине в партнёрстве с компаниями VoxCheck и StopFake, писал NEWS.ru.