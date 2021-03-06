Роскомнадзор требует у Facebook вернуть доступ к материалам российских СМИ

https://static.news.ru/photo/86c652e8-7f6f-11eb-aaf7-96000091f725_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Требование разблокировать информационные публикации ТАСС, телеканала РБК и газеты «Взгляд» направила в социальную сеть Facebook Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещённой в официальных аккаунтах российских СМИ «Взгляд», РБК и ТАСС, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Роскомнадзора.

Надзорное ведомство обратило внимание соцсети на то, что подобные действия «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры». И, как напомнили в Роскомнадзоре, за ограничение права россиян на свободный поиск грозит штраф до 3 млн рублей при повторном нарушении.

Facebook в феврале заблокировал материалы российских СМИ, опубликовавших со ссылкой на релиз ФСБ заметки о задержании в Воронеже подозреваемых в причастности к украинским неонацистским группировкам. В заметке об удалении поста указан подрядчик, проверивший информацию: украинская фактчекинговая платформа StopFake.

Тестировать способы борьбы с фейками Facebook начал в марте 2016 года и с тех пор в меню соцсети появилась кнопка «пожаловаться». Нажав на неё, пользователь передаёт публикацию на проверку сторонним организациям. Год назад у Facebook стартовала программа фактчекинга контента на Украине в партнёрстве с компаниями VoxCheck и StopFake.

Ранее в Общественной палате попросили Роскомнадзор обратиться к администрации Facebook с требованием о передаче прав на фактчекинг материалов СМИ в российском сегменте Интернета отечественным компаниям, сообщал NEWS.ru.