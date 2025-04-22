ФАБ-3000 на ВСУ, горы трупов: ситуация в Курской области вечером 22 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные продолжают освобождение Курской области от украинских оккупантов. Что об этом известно вечером 22 апреля, где ВСУ поразили планирующей бомбой ФАБ-3000, где военкор нашел горы трупов, почему ВСУ бросают своих и спасают наемников?

Ситуация в Курской области вечером 22 апреля

Telegram-канал «Крылатые» опубликовал видео удара планирующей бомбой ФАБ-3000 по укреплениям ВСУ в мужском монастыре в Горнале.

«Украинские формирования воспользовались режимом тишины, введенным на Пасху, чтобы закрепиться на территории монастыря. Позиция была уничтожена нашей авиацией с помощью ФАБ-3000», — говорится в публикации.

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Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru заявил, что ФАБ-3000 точечно уничтожает сложные цели, поэтому Вооруженные силы РФ выбрали именно ее для атаки на позиции украинской армии в Курской области.

«Это фугасная бомба, она предназначена для разрушений непосредственно наземных и заглубленных целей, складов и поражения живой силы и техники на больших площадях. Бомба применяется еще со времен Советского Союза, очень хорошо себя зарекомендовала, тем более сейчас поставили на нее корректирующий, планирующий механизм, и она получила дополнительную точность, а значит, и эффективность. Поэтому, когда есть сложные цели, которые можно точечно уничтожить, применяется подобного рода бомба, — сказал Липовой.

Он добавил, что на сегодняшний день это один из самых крупных боеприпасов на вооружении российских ВКС.

Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал в своем Telegram-канале кадры работы российских войск во время освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. Он также показал видео, на котором запечатлены горы трупов бойцов ВСУ.

На одном из видео показано, как военные наносят удары по немногочисленным скоплениям противника в лесном массиве. На второй записи продемонстрированы результаты российских атак: разгромленные позиции ВСУ и многочисленные тела украинских бойцов.

Командование ВСУ отдает приказы спасать раненых и эвакуировать погибших наемников даже ценой жизни украинских военных, чтобы избежать дипломатических осложнений, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Это делается для предотвращения возможных конфликтов между Россией и государствами, откуда прибыли иностранцы.

«Сегодня одно из условий или приказов, которые даются командирам нацбатальонов, где служат наемники со всего мира, — при любых столкновениях, ранениях, убийствах выносить их первыми. Бросать своих раненых, не помогать своим украинским сотоварищам, а наемников выносить в первую очередь. Это надо для того, чтобы максимально снизить тот конфликт, который может быть между странами, откуда прибывают наемники, и Россией, странами, с которыми еще существуют определенные дипломатические отношения, — пояснил Водолацкий.

Украинское командование стремится избежать международного скандала из-за гибели наемников из других стран. В тех случаях, когда эвакуация невозможна, их тела специально уничтожают и обезображивают, чтобы скрыть их личность и национальную принадлежность.

«Если где-то и остаются [тела], то максимально их уничтожать, обезображивать тела, не оставлять никаких документов. Такая система нацистская присутствует в рядах ВСУ», — резюмировал Водолацкий.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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