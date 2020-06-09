Евгений Ройзман рассказал о своём состоянии после госпитализации

https://static.news.ru/photo/e43ff9c2-aa4c-11ea-a64f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-депутат ГД Евгений Ройзман сообщил, что его госпитализировали с пневмонией, которая развилась на фоне COVID-19. Сейчас он хорошо себя чувствует.

Ранее бывшего мэра Екатеринбурга, заболевшего коронавирусом, положили в больницу, обнаружив повреждение лёгких.

Мое состояние замечательное. У меня ноль симптомов. Меня б не заставили, я бы на КТ не пошел. Я даже тест сдал только по той причине, что я человек добросовестный. Вчера уже настояли, что надо на КТ, сделали КТ, показало сразу поражение лёгких, пневмония началась, — поделился политик.

Он не знает, сколько процентов легких у него поражено. Госпитализировали его на общих основаниях, сообщает РИА Новости.

В мире с начала пандемии коронавирусом заразились 7 238 410 пациентов, 3 538 255 из них выздоровели, 410 485 скончались.

В РФ на сегодняшний день зафиксировано 6142 случая летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. В общей сложности инфекцией в РФ заразились 485 253 человека, 8595 — за последние 24 часа.

Как писал NEWS.ru, народная артистка России Татьяна Васильева получила за выход в эфир программы «Пусть говорят» про коронавирус 120 тысяч рублей. И деньги ей не перевели на карту, как это обычно бывает, а отдали наличкой, рассказала её подруга Дана Борисова. Телеведущая хотела рассказать об этом поступке на «Пусть говорят», однако редакторы программы не позволили ей сделать этого, сославшись на запрет руководства, так как грубое нарушение Васильевой правил карантина является уголовным преступлением. Ведущая сказала, что после этого начала сомневаться в реальности заболевания у Васильевой. Теперь Борисова не исключает, что вся эта история была «высосана из пальца».