Евгений Чичваркин сообщил, что переболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/49d51164-976f-11ea-ae39-fa163e074e61_660.jpg Евгений Чичваркин Фото: Maxim Fedorov/Global Look Press

Российский бизнесмен, с 2008 года проживающий в Великобритании, сооснователь и экс-владелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин переболел COVID-19.

Об этом он сообщил в своём Instagram. Чичваркин опубликовал снимок результатов теста на антитела к коронавирусу, которые оказались положительными. В комментариях он рассказал, что переболел COVID-19 полтора месяца назад, лечился «витаминчиками и старым добрым пенициллином».

Перенёс на ногах, бокс, велик, вино, — написал бизнесмен.

Чичваркин отметил, что заболевание протекало в лёгкой форме. Его дети, по словам бизнесмена, не заразились.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ведущая программы «Орёл и решка» Мария Ивакова поделилась со своими поклонники радостным известием. Её тест на коронавирус оказался отрицательным. Теперь звезда ждёт контрольные результаты, которые покажут, что она окончательно избавилась от нового заболевания.