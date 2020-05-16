Евгений Чичваркин сообщил, что переболел коронавирусом

Российский бизнесмен, с 2008 года проживающий в Великобритании, сооснователь и экс-владелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин переболел COVID-19.
Об этом он сообщил в своём Instagram. Чичваркин опубликовал снимок результатов теста на антитела к коронавирусу, которые оказались положительными. В комментариях он рассказал, что переболел COVID-19 полтора месяца назад, лечился «витаминчиками и старым добрым пенициллином».
Перенёс на ногах, бокс, велик, вино, — написал бизнесмен.
Чичваркин отметил, что заболевание протекало в лёгкой форме. Его дети, по словам бизнесмена, не заразились.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ведущая программы «Орёл и решка» Мария Ивакова поделилась со своими поклонники радостным известием. Её тест на коронавирус оказался отрицательным. Теперь звезда ждёт контрольные результаты, которые покажут, что она окончательно избавилась от нового заболевания.
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