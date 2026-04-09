Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 13:40

Этот суп — мой спаситель каждую весну: настоящий кладезь витаминов, так еще и вкусный

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Я всегда считал морковный суп пресным, пока не добавил имбирь и кокос, — теперь это мой фаворит. Он не только вкусный, но и невероятно полезный.

Ингредиенты

Морковь — 600 г, лук — 1 шт., имбирь свежий — 3 см, чеснок сушеный — 1 ч. л., корица молотая — 0,5 ч. л., бульон — 700 мл, тахини — 2 ст. л., кокосовое молоко — 200 мл, масло растительное — 2 ст. л., соль.

Как готовлю

Сначала я быстро обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю морковь кубиками, тертый имбирь, чеснок и щепотку корицы — кухня сразу наполняется волшебным ароматом.

Заливаю все горячим бульоном и варю, пока морковь не станет совсем мягкой. Самое приятное — взбить суп блендером в шелковистое пюре.

Затем ввожу кокосовое молоко и тахини, прогреваю пару минут — кремовая текстура и сбалансированный вкус гарантированы.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо надоевших щей и лапши: гороховый супчик с копченостями — с секретом, как быстро разварить горох до кремовой нежности
Вместо наваристого борща — этот кремовый суп: 15 минут, 2 плавленых сырка, банка горошка — и обед готов
3 лучших весенних овощных супа: от турецкого мерджимека до щавелевого
Врачи молчат: эти 3 весенних супа «топят» живот за 5 дней
Беру обычную морковь и ставлю на огонь — и через полчаса на столе ароматное печенье: нежное и мягкое
еда
рецепты
супы
морковь
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Массовая автоавария произошла на дорогах Москвы
Лавров: Россия готова к сотрудничеству со всеми, кто разделяет идеалы мира
Историк ответил, смогут ли США и Иран достичь согласия за две недели перемирия
Садовод рассказала, как высадить рассаду в апреле и не убить ее
Подросток поджег пять релейных шкафов в Ленобласти
«Голубые мечты»: сенатор ответил Зеленскому на слова о встрече с Путиным
Стало известно, кто может заменить США в роли гегемона НАТО
Лавров раскрыл смысл Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать пасхального перемирия с Украиной
Москалькова раскрыла, сколько курян остаются в Сумской области
Плазменный двигатель Росатома показал рекордные характеристики
Пять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за непогоды
Раскрыто имя нового гендиректора БелТА
Юрист ответил, что делать при наличии «двойника» по документам
Супруга Михаила Турецкого призналась, что помогло ей укрепить брак
Эксперт рассказал об уникальном шансе России в конфликте США и Ирана
Выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля
Самый загадочный член британской королевской семьи встретился с Карлом III
Когда техника становится частью характера дома
Гладков озвучил последствия прилетов дронов ВСУ по Белгородчине
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.