Этот суп — мой спаситель каждую весну: настоящий кладезь витаминов, так еще и вкусный

Я всегда считал морковный суп пресным, пока не добавил имбирь и кокос, — теперь это мой фаворит. Он не только вкусный, но и невероятно полезный.

Ингредиенты

Морковь — 600 г, лук — 1 шт., имбирь свежий — 3 см, чеснок сушеный — 1 ч. л., корица молотая — 0,5 ч. л., бульон — 700 мл, тахини — 2 ст. л., кокосовое молоко — 200 мл, масло растительное — 2 ст. л., соль.

Как готовлю

Сначала я быстро обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю морковь кубиками, тертый имбирь, чеснок и щепотку корицы — кухня сразу наполняется волшебным ароматом.

Заливаю все горячим бульоном и варю, пока морковь не станет совсем мягкой. Самое приятное — взбить суп блендером в шелковистое пюре.

Затем ввожу кокосовое молоко и тахини, прогреваю пару минут — кремовая текстура и сбалансированный вкус гарантированы.

