Этот шашлык на айране — секрет идеально сочного мяса. Готовлю так, и даже соус не нужен

Куриное филе часто считают капризным для мангала, но этот рецепт разрушает все стереотипы. Секрет в двухэтапном мариновании: сначала луковый сок размягчает волокна, а затем тандем айрана и томатного сока наполняет мясо влагой. Результат — шашлык, который тает во рту, не требуя кетчупа или майонеза.

Что понадобится

Куриное филе — 1,2 кг, лук — 3 шт., айран — 200 мл, томатный сок — 200 мл, соль — 2 ч. л., паприка — 1 ст. л.

Как готовлю

Куриное филе мою, обсушиваю и нарезаю крупными кусками. Лук чищу, режу полукольцами, солю и мну руками до выделения сока.

Смешиваю лук с курицей, накрываю пленкой и оставляю на 30 минут. Затем добавляю айран и томатный сок, перемешиваю и мариную в холодильнике 3 часа.

Перед жаркой сливаю маринад, посыпаю паприкой и оставляю еще на 30 минут. Нанизываю на шампуры и жарю на мангале до готовности. Подаю с зеленью, соус не нужен.

