19 апреля 2026 в 09:47

Этот рулет — мой мастхэв на все праздники: курица, два вида сыра и ароматный бекон

Кажется, что такие рулеты требуют часов у плиты, но секрет в технике. Филе, начинка из брынзы и твердого сыра, обертка из бекона — и через 40 минут в духовке вы получаете блюдо, достойное главного стола.

Что понадобится

Куриное филе (большое) — 2 шт., бекон — 150–200 г, брынза — 100 г, твердый сыр — 80 г, смесь молотых перцев — 1 ч. л., соль — по вкусу, вода — 50 мл.

Как готовлю

Охлажденное куриное филе разрезаем вдоль, не доходя до конца, и раскрываем как книжку. Отбиваем через пищевую пленку до тонкого пласта, стараясь не порвать.

Равномерно приправляем солью (учитывая соленость брынзы) и молотым перцем. Сверху распределяем натертую брынзу, затем тертый твердый сыр. Плотно сворачиваем филе в рулет, швом вниз.

Обматываем рулет полосками бекона поперек, чтобы он полностью был покрыт. Укладываем в форму для запекания, добавляем воду и накрываем фольгой, сделав в ней несколько отверстий для выхода пара.

Запекаем в разогретой до 200 °C духовке 15 минут, затем снижаем температуру до 180 °C и готовим еще 25–30 минут.

В конце снимаем фольгу и включаем гриль на 2–3 минуты, чтобы бекон стал хрустящим и румяным. Подаем рулет, полив соком из формы, нарезанным на порционные куски.

Проверено редакцией
Д. Демичев
