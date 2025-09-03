Этот рецепт кальмара изменит ваше мнение о морепродуктах — секрет в начинке

Фаршированный кальмар — изысканное блюдо, которое сочетает нежность морепродуктов и насыщенный вкус творожно-сырной начинки со шпинатом. Это кушанье отличается легкостью и в то же время питательностью, подходя для ужина и особых случаев. Простота приготовления делает его доступным даже для тех, кто редко готовит морепродукты.

Для приготовления потребуется: 4 кальмара, 180 г творога, 100 г рикотты, 100 г легкого сыра, 200 г шпината, 2 зубчика чеснока, соль, перец, приправы. Шпинат обжарить с чесноком, смешать с творогом, рикоттой и тертым сыром. Начинить тушки кальмаров, закрепить зубочистками. Запекать 15–20 минут при 180 °C. Ключевой секрет — не пересушить кальмары в духовке, чтобы они остались сочными и нежными. Подавать с легким салатом или овощами.

