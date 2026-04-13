13 апреля 2026 в 15:00

Этот простой трюк вернул веру в выпечку — готовлю лимонно-имбирные кексы с двойной пропиткой

Фото: D-NEWS.ru
Молотый имбирь и корица создают теплую пряную основу, которую ярко освежает лимонная цедра. Двойная пропитка сиропом фиксирует этот союз, превращая простую выпечку в изысканное угощение.

Что понадобится

Для теста: мука пшеничная — 200 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 1/4 ч. л., имбирь молотый — 1 ч. л., корица молотая — 1/2 ч. л., мускатный орех молотый — щепотка, масло сливочное (комнатной температуры) — 115 г, сахар — 150 г, яйца — 3 шт., цедра лимона — с 1 шт., сок лимона — 2 ч. л., молоко — 2 ст. л.

Для сиропа и подачи: вода — 60 мл, сахар — 110 г, сок лимона — 50 мл, взбитые сливки для сервировки — по желанию.

Как готовлю

Духовку разогрейте до 160°C. Форму для кексов смажьте маслом и припылите мукой или обработайте спреем для выпечки.

В средней миске просейте муку с разрыхлителем, солью, имбирем, корицей и мускатным орехом, быстро перемешайте венчиком.

В отдельной чаше миксером на средней скорости взбейте размягченное сливочное масло с сахаром в течение 5 минут до увеличения массы. Вводите яйца по одному, взбивая после каждого добавления по 1,5 минуты на низкой скорости. Добавьте лимонную цедру, 2 ч. л. лимонного сока и молоко, перемешайте миксером 30 секунд.

Частями введите сухую смесь, аккуратно вымешивая тесто на минимальной скорости не более 20 секунд за подход до однородности. Переложите тесто в кондитерский мешок и заполните подготовленные формы на 2/3.

Выпекайте 25-35 минут (в зависимости от глубины форм) до сухой зубочистки. Дайте кексам остыть в форме 10 минут, затем переложите на решетку.

Для сиропа в сотейнике смешайте воду, сахар и лимонный сок, доведите до кипения и варите 3 минуты. Дайте сиропу слегка остыть. Тонкой струйкой равномерно пропитайте теплые кексы сиропом дважды с интервалом в 10 минут. Подавайте полностью остывшими, при желании дополнив взбитыми сливками.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
