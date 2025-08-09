Этот пирог никогда не подводит — готовим с мясной начинкой и нежным тестом

Пирог с фаршем и картошкой — это сочетание домашнего уюта и настоящей сытной выпечки. Очень нежное, рассыпчатое тесто и сочная начинка с мясом и картофелем. Понравится всем, кто любит вкусно и просто!

В миске просейте 500 г муки, добавьте 250 г холодного сливочного масла кубиками. Перетрите в крошку. Вмешайте 1 ч. л. соли, 1 ч. л. разрыхлителя, 150 мл сметаны и 1 яйцо. Замесите тесто, оберните в пленку и охладите 30 минут. Для начинки обжарьте 3 мелко нарезанных луковицы в 2 ст. л. масла, соедините с 400 г фарша, посолите, поперчите. Картофель (3 шт.) нарежьте тонко. 2/3 теста раскатайте и уложите в форму, затем — фарш, картофель, 50 г масла. Накройте вторым пластом. Смажьте желтком, посыпьте кунжутом. Выпекайте при 180 °C 40–50 минут.

