Этот клубничный тарт стал звездой нашей кухни: вкус — 10 из 10

Клубничный тарт с белым шоколадом — это изысканный десерт, сочетающий хрустящую основу, нежную клубничную начинку и сливочный крем. Он выглядит как произведение кулинарного искусства, но при этом готовится достаточно просто.
Ингредиенты:
- сливочное масло — 180 г;
- мука — 2,5 стакана;
- сахарная пудра — 0,5 стакана;
- соль — щепотка;
- желток — 1 шт.
Для начинки:
- клубника — 400–450 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 1,5–2 ст. л.;
- вода — 2–3 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.
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- Для крема:
- сливки 33% — 100 мл;
- белый шоколад — 120 г.
Приготовление:
- Смешайте масло, сахар, соль и желток. Постепенно добавьте муку и замесите тесто до пластилиновой консистенции.
- Распределите тесто по форме и выпекайте при 180 °C около 30 минут до румянца. Остудите.
- Разведите крахмал в воде. Сахар с водой доведите до кипения, добавьте крахмал и варите до загустения. Положите клубнику и лимонный сок, остудите.
- Подогрейте сливки, добавьте шоколад и перемешайте до однородности. Остудите.
- На остывшую основу выложите клубничную начинку, затем крем. Уберите в холодильник минимум на 2 часа.
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