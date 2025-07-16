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16 июля 2025 в 08:34

Этот клубничный тарт стал звездой нашей кухни: вкус — 10 из 10

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Клубничный тарт с белым шоколадом — это изысканный десерт, сочетающий хрустящую основу, нежную клубничную начинку и сливочный крем. Он выглядит как произведение кулинарного искусства, но при этом готовится достаточно просто.

Ингредиенты:

  • сливочное масло — 180 г;
  • мука — 2,5 стакана;
  • сахарная пудра — 0,5 стакана;
  • соль — щепотка;
  • желток — 1 шт.

Для начинки:

  • клубника — 400–450 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 1,5–2 ст. л.;
  • вода — 2–3 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • Для крема:
  • сливки 33% — 100 мл;
  • белый шоколад — 120 г.

Приготовление:

  1. Смешайте масло, сахар, соль и желток. Постепенно добавьте муку и замесите тесто до пластилиновой консистенции.
  2. Распределите тесто по форме и выпекайте при 180 °C около 30 минут до румянца. Остудите.
  3. Разведите крахмал в воде. Сахар с водой доведите до кипения, добавьте крахмал и варите до загустения. Положите клубнику и лимонный сок, остудите.
  4. Подогрейте сливки, добавьте шоколад и перемешайте до однородности. Остудите.
  5. На остывшую основу выложите клубничную начинку, затем крем. Уберите в холодильник минимум на 2 часа.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам, — это молочные кубики.

еда
клубника
десерты
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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