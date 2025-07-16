Этот клубничный тарт стал звездой нашей кухни: вкус — 10 из 10

Этот клубничный тарт стал звездой нашей кухни: вкус — 10 из 10

Клубничный тарт с белым шоколадом — это изысканный десерт, сочетающий хрустящую основу, нежную клубничную начинку и сливочный крем. Он выглядит как произведение кулинарного искусства, но при этом готовится достаточно просто.

Ингредиенты:

сливочное масло — 180 г;

мука — 2,5 стакана;

сахарная пудра — 0,5 стакана;

соль — щепотка;

желток — 1 шт.

Для начинки:

клубника — 400–450 г;

сахар — 2 ст. л.;

кукурузный крахмал — 1,5–2 ст. л.;

вода — 2–3 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.



Для крема:

сливки 33% — 100 мл;

белый шоколад — 120 г.

Приготовление:

Смешайте масло, сахар, соль и желток. Постепенно добавьте муку и замесите тесто до пластилиновой консистенции. Распределите тесто по форме и выпекайте при 180 °C около 30 минут до румянца. Остудите. Разведите крахмал в воде. Сахар с водой доведите до кипения, добавьте крахмал и варите до загустения. Положите клубнику и лимонный сок, остудите. Подогрейте сливки, добавьте шоколад и перемешайте до однородности. Остудите. На остывшую основу выложите клубничную начинку, затем крем. Уберите в холодильник минимум на 2 часа.

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