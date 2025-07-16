В Европе предсказали скорое окружение Красноармейска SZ: ВС России близки к окружению Красноармейска в ДНР

ВС РФ близки к окружению Красноармейска в Донецкой Народной Республике, сообщает чешское издание SZ со ссылкой на свои источники. По данным издания, российским войскам удалось приблизится к городу Родинское, который находится в 9 км от Красноармейска по прямой. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Над этим стратегическим городом, важнейшим транспортным и логистическим узлом в Донецкой области, нависла угроза окружения, — сказано в публикации.

Тем временем французское издание L'AntiDiplomatico сообщило, что ВС РФ планируют широкое наступление на юге Украины. Также в статье отметили успехи российских военных, отвоевавших за последний месяц порядка 500 квадратных километров украинской земли. По данным издания, летняя кампания России проходила методично и уверенно.

Ранее стало известно, что бойцы установили контроль над населенным пунктом Новохатское в ДНР. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток». Накануне бойцы начали контролировать еще два населенных пункта в ДНР — Воскресенку и Петровку.