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14 июля 2025 в 13:55

Ленивый зефир на агар-агаре — клубничная нежнятина: готовлю каждую неделю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот клубничный зефир на агар-агаре получается невероятно воздушным и ароматным. Натуральные ингредиенты и отсутствие искусственных добавок делают его не только вкусным, но и полезным десертом. Готовится он легко, а результат порадует даже самых искушенных сладкоежек.

Ингредиенты:

  • клубника — 300 г;
  • яичный белок — 85 г;
  • лимонная кислота — 2 щепотки;
  • агар-агар — 8 г;
  • сахар — 370 г;
  • сахарная пудра — по вкусу;
  • вода — 80 мл.

Приготовление:

  1. Клубнику измельчите в пюре и протрите через сито.
  2. Агар-агар замочите в воде на 10 минут, затем доведите до кипения с сахаром.
  3. Взбейте белки с лимонной кислотой до устойчивых пиков.
  4. Тонкой струйкой влейте горячий сироп в белки, продолжая взбивать.
  5. Добавьте клубничное пюре и взбивайте до густой массы.
  6. Отсадите зефир на пергамент и оставьте на 12 часов для подсыхания.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

десерты
зефир
рецепты
клубника
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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