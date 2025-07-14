Ленивый зефир на агар-агаре — клубничная нежнятина: готовлю каждую неделю

Этот клубничный зефир на агар-агаре получается невероятно воздушным и ароматным. Натуральные ингредиенты и отсутствие искусственных добавок делают его не только вкусным, но и полезным десертом. Готовится он легко, а результат порадует даже самых искушенных сладкоежек.

Ингредиенты:

клубника — 300 г;

яичный белок — 85 г;

лимонная кислота — 2 щепотки;

агар-агар — 8 г;

сахар — 370 г;

сахарная пудра — по вкусу;

вода — 80 мл.

Приготовление:

Клубнику измельчите в пюре и протрите через сито. Агар-агар замочите в воде на 10 минут, затем доведите до кипения с сахаром. Взбейте белки с лимонной кислотой до устойчивых пиков. Тонкой струйкой влейте горячий сироп в белки, продолжая взбивать. Добавьте клубничное пюре и взбивайте до густой массы. Отсадите зефир на пергамент и оставьте на 12 часов для подсыхания.

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