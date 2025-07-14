Ленивый зефир на агар-агаре — клубничная нежнятина: готовлю каждую неделю

Этот клубничный зефир на агар-агаре получается невероятно воздушным и ароматным. Натуральные ингредиенты и отсутствие искусственных добавок делают его не только вкусным, но и полезным десертом. Готовится он легко, а результат порадует даже самых искушенных сладкоежек.
Ингредиенты:
- клубника — 300 г;
- яичный белок — 85 г;
- лимонная кислота — 2 щепотки;
- агар-агар — 8 г;
- сахар — 370 г;
- сахарная пудра — по вкусу;
- вода — 80 мл.
Приготовление:
- Клубнику измельчите в пюре и протрите через сито.
- Агар-агар замочите в воде на 10 минут, затем доведите до кипения с сахаром.
- Взбейте белки с лимонной кислотой до устойчивых пиков.
- Тонкой струйкой влейте горячий сироп в белки, продолжая взбивать.
- Добавьте клубничное пюре и взбивайте до густой массы.
- Отсадите зефир на пергамент и оставьте на 12 часов для подсыхания.
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