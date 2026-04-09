09 апреля 2026 в 12:00

Этот банановый кекс с медом и шоколадом — причина, по которой я перестал покупать магазинную выпечку

Я сделал этот кекс, потому что на кухне залежались переспелые бананы. Результат превзошел все ожидания. Это не просто кекс, а праздник, который скрывается под маской чего-то простого.

Ингредиенты

150 г сливочного масла, 100 г коричневого сахара, 2 ст. л. меда, 1 ч. л. ванильного сахара, 2 яйца, 200 г цельнозерновой муки, 1,5 ч. л. разрыхлителя, 2 спелых банана, 100 г темного шоколада, сливочное масло для смазывания формы.

Процесс приготовления

Размягченное масло взбиваю с сахаром, медом и ванильным сахаром до пышной светлой массы. По одному ввожу яйца, каждый раз взбивая.

Просеиваю муку с разрыхлителем, вмешиваю в тесто. Один банан разминаю вилкой в пюре, второй режу кусочками. Шоколад рублю ножом.

Добавляю бананы и шоколад в тесто, перемешиваю лопаткой. Форму смазываю маслом, выкладываю тесто. Выпекаю при 180 °C 35–40 минут. Проверяю шпажкой — она должна быть сухой.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Читайте также
Не красные, а шикарные — яйца бордовые с шелковым блеском, которые всех впечатлят
Общество
Не красные, а шикарные — яйца бордовые с шелковым блеском, которые всех впечатлят
Три лучших рецепта кулича на Пасху: классика, александрийское тесто и творожный вариант — пошаговая инструкция внутри
Общество
Три лучших рецепта кулича на Пасху: классика, александрийское тесто и творожный вариант — пошаговая инструкция внутри
Пружинят при сжатии, как пух: куличи на сухих дрожжах — рецепт пышной пасхальной выпечки
Общество
Пружинят при сжатии, как пух: куличи на сухих дрожжах — рецепт пышной пасхальной выпечки
Глазурь для кулича без сахара: 3 способа приготовить помадку без калорий
Семья и жизнь
Глазурь для кулича без сахара: 3 способа приготовить помадку без калорий
Этот десерт создал для того, чтобы в него влюблялись: делюсь рецептом невероятного клюквенного кекса
Общество
Этот десерт создал для того, чтобы в него влюблялись: делюсь рецептом невероятного клюквенного кекса
еда
рецепты
кексы
бананы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, станет ли Путин встречаться с Зеленским в США
Специалисты по отлову спасли собаку с крыши магазина в Бурятии
Украина и Норвегия готовят теракты против российских судов
Двух поисковых собак отряда «ЛизаАлерт» жестоко убили во время тренировки
Депутат из Ангарска потребовала открытости при строительстве ТКО
Россия впервые официально отмечает штурм Кенигсберга
Шведский самолет внезапно пролетел вдоль российско-финской границы
Песков рассказал о подготовке контактов Путина с одним азиатским лидером
В Кремле ответили на вопрос об угрозах со стороны России
Почти 350 приусадебных участков и мост подтопило в одном регионе
В Москве пошел первый апрельский снег
Озвучен циничный план США и Израиля во время перемирия на Ближнем Востоке
Песков: Россия будет защищать свои интересы от пиратов в морях
В Кремле указали на добрые намерения России в отношении других стран
Стало известно, решил ли Путин объявить пасхальное перемирие
Основатель Celebro Media сбежал в Британию и получил четыре года заочно
Политолог объяснил, почему Зеленский вновь заговорил о встрече с Путиным
Экс-замглавы «Центра поддержки» Шестаков получил 12 лет колонии за хищение
Сидящему в СИЗО из-за ртути депутату отказали в освобождении под залог
Житель Мурманска дважды украл сыр из одного магазина
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

