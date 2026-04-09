Этот банановый кекс с медом и шоколадом — причина, по которой я перестал покупать магазинную выпечку

Я сделал этот кекс, потому что на кухне залежались переспелые бананы. Результат превзошел все ожидания. Это не просто кекс, а праздник, который скрывается под маской чего-то простого.

Ингредиенты

150 г сливочного масла, 100 г коричневого сахара, 2 ст. л. меда, 1 ч. л. ванильного сахара, 2 яйца, 200 г цельнозерновой муки, 1,5 ч. л. разрыхлителя, 2 спелых банана, 100 г темного шоколада, сливочное масло для смазывания формы.

Процесс приготовления

Размягченное масло взбиваю с сахаром, медом и ванильным сахаром до пышной светлой массы. По одному ввожу яйца, каждый раз взбивая.

Просеиваю муку с разрыхлителем, вмешиваю в тесто. Один банан разминаю вилкой в пюре, второй режу кусочками. Шоколад рублю ножом.

Добавляю бананы и шоколад в тесто, перемешиваю лопаткой. Форму смазываю маслом, выкладываю тесто. Выпекаю при 180 °C 35–40 минут. Проверяю шпажкой — она должна быть сухой.

