Этот кекс с клюквой я пеку, когда хочу произвести впечатление, — работает беспроигрышно

Я долго обходил дрожжевые кексы стороной, пока не рискнул — и получил самую воздушную текстуру в жизни. Теперь запах этого кекса, пекущегося в духовке, — мой главный аргумент, когда я хочу произвести впечатление.

Ингредиенты

Молоко — 250 мл, дрожжи свежие — 25 г, мука — 500 г, сахар — 150 г, соль — щепотка, желтки — 3 шт., масло сливочное — 150 г, клюква вяленая — 150 г, масло для крошки — 50 г, сгущенка — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала делаю опару: растворяю дрожжи в теплом молоке с ложкой муки и сахара, жду пышную шапку.

Тем временем растираю холодное масло с мукой и сахаром в крошку и убираю в холод.

В готовую опару вбиваю желтки, всыпаю остальную муку и вымешиваю долго, минут 10, пока тесто не станет гладким и нежным. Затем вмешиваю мягкое масло и клюкву, даю тесту как следует подойти.

Выкладываю в форму, смазываю сгущенкой, щедро посыпаю холодной крошкой и отправляю в духовку до золотистого верха.

