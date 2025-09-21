Этот хитрый рис стал лучшим завтраком — готовлю так, и семья уплетает за обе щеки

Жареный рис с креветками представляет собой популярное азиатское блюдо, которое сочетает в себе нежность риса, сочность морепродуктов и пикантность соусов. Это кушанье отличается быстротой приготовления и позволяет использовать различные дополнительные ингредиенты. Блюдо обладает сбалансированным вкусом и подходит как для повседневного ужина, так и для приема гостей.

Для приготовления потребуется 200 граммов вареного риса, 2 яйца, 200 граммов очищенных креветок, 100 граммов смеси горошка и кукурузы, соевый соус, кисло-сладкий соус, зеленый лук и растительное масло для жарки. Яйца разделяют на белки и желтки, желтки тщательно смешивают с рисом до равномерного окрашивания. На хорошо разогретой сковороде с маслом обжаривают рис с желтками в течение 5 минут при постоянном помешивании. Добавляют горошек с кукурузой и жарят еще 5 минут. Затем вводят креветки и яичные белки, продолжают готовить 5 минут. Добавляют соевый и кисло-сладкий соус по вкусу, тщательно перемешивают и прогревают 3 минуты. Готовое блюдо посыпают измельченным зеленым луком. Секрет идеального жареного риса заключается в использовании заранее приготовленного и охлажденного риса — это предотвращает его разваривание и обеспечивает нужную текстуру.

