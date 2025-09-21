«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 04:28

Этот хитрый рис стал лучшим завтраком — готовлю так, и семья уплетает за обе щеки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жареный рис с креветками представляет собой популярное азиатское блюдо, которое сочетает в себе нежность риса, сочность морепродуктов и пикантность соусов. Это кушанье отличается быстротой приготовления и позволяет использовать различные дополнительные ингредиенты. Блюдо обладает сбалансированным вкусом и подходит как для повседневного ужина, так и для приема гостей.

Для приготовления потребуется 200 граммов вареного риса, 2 яйца, 200 граммов очищенных креветок, 100 граммов смеси горошка и кукурузы, соевый соус, кисло-сладкий соус, зеленый лук и растительное масло для жарки. Яйца разделяют на белки и желтки, желтки тщательно смешивают с рисом до равномерного окрашивания. На хорошо разогретой сковороде с маслом обжаривают рис с желтками в течение 5 минут при постоянном помешивании. Добавляют горошек с кукурузой и жарят еще 5 минут. Затем вводят креветки и яичные белки, продолжают готовить 5 минут. Добавляют соевый и кисло-сладкий соус по вкусу, тщательно перемешивают и прогревают 3 минуты. Готовое блюдо посыпают измельченным зеленым луком. Секрет идеального жареного риса заключается в использовании заранее приготовленного и охлажденного риса — это предотвращает его разваривание и обеспечивает нужную текстуру.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
рецепты
рис
креветки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы регионы-лидеры по числу рецидивов преступлений
Восемь вагонов с углем сошли с рельсов в Сахалинской области
«Мир и дружба»: в США сравнили «Интервидение» с «Евровидением»
15-летний школьник задержан после перестрелки в Подмосковье
«Поговори с ними»: Трамп обратился к постпреду США насчет нефти из России
Сон о смерти ребенка: раскрываем скрытые значения и предупреждения
Бразилия решила провести форум о демократии в ООН без важного соседа
В ФРГ назвали главного противника мира на Украине
Активное наступление и разгром за неделю: успехи ВС РФ к утру 21 сентября
Россияне стали жертвами двух видов «незаметной инфляции» в магазинах
Стало известно, как Маск может повлиять на лунную гонку с Китаем
В МВД раскрыли, как мошенники ищут жертв на сайтах знакомств
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 сентября
Переезд в другую квартиру во сне: к чему готовиться
«Дыхание осени»: синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
Отставной военный рассказал, как ВСУ обучают колумбийских наемников
Военкоры рассказали подробности наступления ВС РФ в Степногорске
Место прощания с Кирком усилили охраной перед приездом Трампа
Украина может открыть границы для мигрантов из некоторых стран
Шатилова оценила просьбу певца SHAMAN не голосовать за его номер
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Пугачева рискует лишиться дохода в 28 млн рублей в России
Шоу-бизнес

Пугачева рискует лишиться дохода в 28 млн рублей в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.