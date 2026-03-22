22 марта 2026 в 16:02

Этот гречневый суп заменит любой гарнир или рагу! Готовлю сытную наваристую классику с изюминкой

Мы привыкли видеть гречку на тарелке в качестве гарнира, но в супе она раскрывается совершенно иначе. Ее насыщенный ореховый вкус и текстура идеально дополняют наваристый бульон и нежную говядину, превращая обычный обед в гастрономическое удовольствие.

Что понадобится

Говядина (лопатка/огузок) — 400 г, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., картофель — 2-3 шт., чеснок — 2 зубчика, томатная паста — 2 ст. л., гречневая крупа (ядрица) — 100 г, зеленый горошек (замороженный/консервированный) — 100 г, бульон/вода — 1,5–2 л, масло растительное — 2-3 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, зелень петрушки/укропа — для подачи, прованские травы — 1 ч. л.

Как готовлю

Говядину нарезаю небольшими кубиками, обсушиваю и обжариваю в разогретом масле в кастрюле с толстым дном до румяной корочки.

Добавляю мелко нарезанный лук и натертую на крупной терке морковь, пассерую до мягкости овощей. Ввожу томатную пасту и прованские травы, жарю еще пару минут для раскрытия аромата.

Заливаю содержимое горячим бульоном или водой, довожу до кипения, уменьшаю огонь и варю мясо под крышкой около 40–50 минут до его мягкости.

Добавляю нарезанный кубиками картофель и промытую гречку, варю еще 15–20 минут до готовности крупы и картофеля. За 5 минут до конца приготовления добавляю зеленый горошек, соль и перец по вкусу.

Дмитрий Демичев
