Этот арахисовый соус к курице я варю тайком от соседей по даче — утащат банку

Этот арахисовый соус к курице я варю тайком от соседей по даче — утащат банку

Я перепробовал тонну соусов для гриля, но этот арахисовый — единственный, что заканчивается быстрее мяса.

Ингредиенты

Кокосовое молоко — 200 мл, арахисовая паста — 3 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., рыбный соус — 1 ст. л., перец чили — 1 шт., тростниковый сахар — 1 ст. л., молотый кориандр — 1 ч. л., сок лайма — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала в сотейник лью кокосовое молоко. Сразу бросаю арахисовую пасту, соевый и рыбный соусы, рубленый чили, сахар и кориандр. Мешаю все венчиком, пока масса не станет однородной.

Важно уварить на слабом огне до густоты, но ни в коем случае не дать закипеть. Снимаю с плиты, вливаю сок лайма и перемешиваю. Сразу макаю в него куриные крылья или хлеб — и пикник спасен.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, думал, что арахисовый соус — это скучно, но когда окунул в него кусок курицы с мангала, понял, как ошибался. Текстура получилась бархатистой, с яркими нотками чили и лайма, а сахар добавил нужную карамельную ноту.

Мой совет: не экономьте на арахисовой пасте — берите густую, без сахара, и соус станет звездой любого пикника.