Это восточное чудо готовится на раз-два-три! Арабский манник «Басбуса»: нежнее и сочнее запеканки

Беру манку, кефир и кокосовую стружку — и готовлю «Басбусу», арабский пирог, который покоряет своей нежностью и восточным ароматом. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития, когда хочется чего-то сладкого, рассыпчатого и очень ароматного.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, маслянистый пирог с золотистой корочкой, пропитанный лимонно-сахарным сиропом, с мягкой кокосовой текстурой и легким оттенком куркумы.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 1 стакан муки, 1 стакан манной крупы, 1 стакан сахара, 1 стакан кефира, 3 яйца, 100 мл растительного масла, 50 г кокосовой стружки, 1 чайная ложка разрыхлителя, ванильный сахар, щепотка соли, 0,5 чайной ложки куркумы; для сиропа — 1 стакан воды, 1 стакан сахара, сок половинки лимона, 1 столовая ложка сливочного масла.

Смешайте все ингредиенты для теста, вылейте в форму. Выпекайте при 180 °С 35–40 минут. Сироп сварите из воды, сахара и лимонного сока. Горячий пирог залейте сиропом, дайте пропитаться. Это восточное чудо готовится на раз-два-три!

