Это восточное чудо готовится на раз-два-три! Арабский манник «Басбуса»: нежнее и сочнее запеканки

Фото: D-NEWS.ru
Беру манку, кефир и кокосовую стружку — и готовлю «Басбусу», арабский пирог, который покоряет своей нежностью и восточным ароматом. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития, когда хочется чего-то сладкого, рассыпчатого и очень ароматного.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, маслянистый пирог с золотистой корочкой, пропитанный лимонно-сахарным сиропом, с мягкой кокосовой текстурой и легким оттенком куркумы.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 1 стакан муки, 1 стакан манной крупы, 1 стакан сахара, 1 стакан кефира, 3 яйца, 100 мл растительного масла, 50 г кокосовой стружки, 1 чайная ложка разрыхлителя, ванильный сахар, щепотка соли, 0,5 чайной ложки куркумы; для сиропа — 1 стакан воды, 1 стакан сахара, сок половинки лимона, 1 столовая ложка сливочного масла.

Смешайте все ингредиенты для теста, вылейте в форму. Выпекайте при 180 °С 35–40 минут. Сироп сварите из воды, сахара и лимонного сока. Горячий пирог залейте сиропом, дайте пропитаться. Это восточное чудо готовится на раз-два-три!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Священник из США признался, что печет куличи по рецепту бабушки из России
Ленивая выпечка без духовки — рулетики с яблоком, от которых дом пахнет как в кафе у дома
Апельсиновый манник на Пасху — в этом рецепте я использую весь апельсин: корки не выбрасываю. Вкус просто космос
Яичницу больше не делаю: на завтрак готовлю зеленый омлет в хрустящей лепешке — вкусно и необычно
Пасхальный пирог «Овечка» — вместо скучных куличей: воздушный, нежный и невероятно красивый
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Звездную пару» операторов дронов ВСУ ликвидировали
Правительство утвердило строительство НИЦ судостроения имени Крылова
Чемпион UFC Махачев рассказал о горькой утрате в Италии
Переговоры США и Ирана чуть не закончились мордобоем
Названы неочевидные признаки рака
Трамп после провала в Пакистане намекнул на морскую блокаду
Дженна Ортега раскрыла, кто «защищает» ее в Голливуде
Политолог ответил, продолжатся ли переговоры между США и Ираном
Coca-Cola зарегистрировала товарный знак в России
В Пакистане раскрыли, в какой атмосфере проходили переговоры Ирана и США
Россиян предупредили об уголовной ответственности за лебедей из покрышек
Сальдо раскрыл, за что Запад любит Зеленского
Российским военным на передовой привезли куличи и яйца
Любовь Аксенова рассказала о своем дебюте в новой роли
Сонливость водителей в России будет контролировать ИИ
Россияне стали чаще обращаться к институту омбудсмена
Стало известно, как изменилась обстановка в Ормузе после финала переговоров
Власти Ирана раскрыли, за какой период могут восстановить мощности НПЗ
В российском регионе ввели режим ЧС и начали эвакуировать жителей
Орбан пообещал заставить Украину возобновить подачу нефти по «Дружбе»
Дальше
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
