«Это точно детская ёлка?»: во Владивостоке утренник вызвал вопросы

Во время детского новогоднего утренника во Владивостоке на цирковую арену вышли девушки в неоднозначных костюмах — на них были кожаные короткие шорты, ботфорты и фуражки, сообщил телеканал «360». Кроме того, в руках у них были жезлы. Такой внешний вид вызвал много вопросов у родителей малышей, пришедших на губернаторскую ёлку. Организатором праздника выступило Министерство культуры и архивного дела Приморского края.

Это танец полицейских. Мы работаем его не первый год, и первый раз обращают на это внимание. Просто какой-то одной бабушке что-то не понравилось, она написала. Но это обычный танец. Когда девушки выходят в перьях в балете, никого же это не трогает. У нас есть главный персонаж на ёлке — полицейский, который помогает ловить Бабу Ягу. А это отряд полиции, который выезжает на помощь. Такая постановка, чисто новогодняя, — рассказал Telegram-каналу «Подъём» дрессировщик Александр Филатов.

Девушки исполнили танцевальный номер, вероятнее всего, изображая полицейских, однако из-за их внешнего вида у зрителей, которые были в зале вместе со детьми, родились совсем иные ассоциации.

Утренник был организован Министерством культуры и архивного дела Приморского края. Для постановки привлекли гастролирующий Цирк Филатовых.

В ведомстве анонсировали , что пришедших детей ждёт сказочное новогоднее шоу. В программе были указаны выступления аттракциона «Медвежий цирк», розовых пеликанов, верблюдов, ламы и дикобразов, лаек, пони и южноамериканских носух. А также запланированы номера акробатов и воздушных гимнастов.

Утренник посетил и сам губернатор региона, однако до номера с полицейскими Олег Кожемяко не досидел, он присутствовал только в начале представления, посмотрел медведей.

Ранее жители Серова возмутились ёлкой, которую им поставила управляющая компания во дворе домов на улице Ключевой. По их словам, дерево оказалось настолько облезлым, что даже испортило новогоднее настроение. Властям подобные заявления не понравились. Они утверждают, что установили пышное, красивое дерево.