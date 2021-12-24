Власти Свердловской области удивились недовольству жителей облезлой ёлкой

Жители свердловского Серова возмутились ёлкой, которую им поставила управляющая компания во дворе домов на улице Ключевой. По словам свердловчан, дерево настолько облезлое, что даже испортило новогоднее настроение. Властям подобные заявления не понравились. Они утверждают, что установили пышное, красивое дерево.

Фотографию новогоднего дерева выложил на своей странице во «ВКонтакте» местный блогер Сергей Мельник. В комментариях под постом жители написали, что такая новогодняя ёлка — это издевательство над людьми. «Так новогодние праздники нам ещё никто не портил»; «Это просто неуважение к людям. Нате... радуйтесь... вам и так сойдёт»; «Кто-то прошлогоднюю выбросил»; «Ёлка-карантинка», говорится в сообщениях.

Мы даже немного в шоке. Мы поставили три идеальные ёлки — пышные, красивые елки. И что значит, облезлая ёлка — мы как-то не очень поняли, — удивились в управляющей компании.

Как рассказали коммунальщики изданию URA.RU, ёлку специально заказывали, всё было оформлено официально.

Я видела эту ёлку, нормальная ёлка, у кого-то вообще нет. Мне жалко тех ребят, которые эти ёлки эвакуатором таскали, а людям не нравится, — добавила сотрудница компании.

Похожий случай произошёл в Свердловской области ровно год назад. Тогда в городе Алапаевске появилась новогодняя ёлка, которую местные жители из-за внешнего вида прозвали «калекой». У неё отсутствовала часть веток, а к её стволу была привязана белая труба. По словам мэра города Сайгида Билалова, с помощью новогоднего дерева власти хотели поздравить жителей с праздником.

Ранее сообщалось, что главная ёлка в городе Мариуполе на Украине упала из-за сильного ветра. Городские власти пообещали, что конструкция будет усилена и восстановлена в ближайшее время.