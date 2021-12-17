Главная ёлка в украинском Мариуполе упала из-за сильного ветра
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:26, 19 декабря 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
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Главная ёлка в городе Мариуполе на Украине упала из-за сильного ветра. Городские власти уже пообещали, что конструкция будет усилена и восстановлена в ближайшее время, сообщает пресс-служба горсовета в Facebook.
Сегодня вечером из-за сильного ветра упал верхний сегмент главной ёлки Мариуполя. Подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная ёлка засияет новогодними огнями, — отмечается в сообщении.
Власти уточнили, что все остальные праздничные локации в городе по-прежнему работают.
Ранее стало известно, что глава Крыма Сергей Аксёнов запретил проведение развлекательных мероприятий в местах массового пребывания людей во время новогодних праздников в республике. Запретили проведение анимационных, концертных и других развлекательных мероприятий, конкурсов возле новогодних ёлок.