18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Главная ёлка в украинском Мариуполе упала из-за сильного ветра

23:26, 19 декабря 2021
Главная ёлка в украинском Мариуполе упала из-за сильного ветра Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Главная ёлка в городе Мариуполе на Украине упала из-за сильного ветра. Городские власти уже пообещали, что конструкция будет усилена и восстановлена в ближайшее время, сообщает пресс-служба горсовета в Facebook.

Сегодня вечером из-за сильного ветра упал верхний сегмент главной ёлки Мариуполя. Подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная ёлка засияет новогодними огнями, — отмечается в сообщении.

Власти уточнили, что все остальные праздничные локации в городе по-прежнему работают.

Ранее стало известно, что глава Крыма Сергей Аксёнов запретил проведение развлекательных мероприятий в местах массового пребывания людей во время новогодних праздников в республике. Запретили проведение анимационных, концертных и других развлекательных мероприятий, конкурсов возле новогодних ёлок.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео