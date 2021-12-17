Главная ёлка в украинском Мариуполе упала из-за сильного ветра

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов заявил, что инвесторы понемногу начинают выводить деньги с Украины на фоне неопределённости в стране и нагнетания ситуации. Основным риском является ситуация с Россией, отметил экс-министр экономики, торговли и сельского хозяйства в эфире телеканала «Дом».

Основной риск, который мы видим для страны, — это неопределённость, риск ситуации с Россией. Вот часто поднимается вопрос о возможной войне. И вот если войны не будет, а мне кажется,...