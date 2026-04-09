Это расписное печенье заменило нам куличи! Создаем волшебную атмосферу к Пасхе

Пасхальное угощение — это не просто десерт, а символ тепла и заботы. Ароматное пряное печенье, расписанное вручную, станет самым душевным подарком, в который вы вложите частичку себя.

Что понадобится

Мука пшеничная — 300 г, масло сливочное — 150 г, сахар — 100 г, яйцо — 1 шт., мед — 2 ст. л., какао-порошок — 1 ст. л., сода — 0,5 ч. л., корица молотая — 1 ч. л., гвоздика молотая — 0,5 ч. л., кардамон молотый — 0,5 ч. л., цедра одного лимона, соль — щепотка. Для украшения: шоколад темный или кондитерская глазурь.

Как готовлю

Мука просеивается вместе с содой, какао, корицей, гвоздикой, кардамоном и солью. Отдельно сливочное масло комнатной температуры взбивается с сахаром до пышной светлой массы.

К маслу добавляется яйцо, жидкий мед и лимонная цедра, после чего все тщательно перемешивается. Сухая мучная смесь постепенно соединяется с масляно-яичной, и замешивается упругое, однородное тесто. Его нужно завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник для отдыха на 1–2 часа.

Перед раскаткой тесто выдерживается при комнатной температуре около 30 минут, затем слегка вымешивается и раскатывается в пласт толщиной примерно 1,5 см.

При помощи формочек вырезаются фигурки, которые аккуратно переносятся на противень, застеленный пергаментом.

Выпекается печенье в разогретой до 180 °C духовке около 15 минут до легкого румянца. Готовому печенью дают полностью остыть на решетке.

Для украшения растопленный шоколад или глазурь переливают в кондитерский мешок (корнетик) и наносят рисунок на остывшую поверхность.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

