Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 11:27

В Кремле ответили на слух об отставке Гладкова

Песков отказался комментировать слухи об отставке Гладкова

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по сообщениям о возможной отставке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сообщает RTVI. Представитель Кремля отметил, что подобные вопросы традиционно не комментируются.

Мы традиционно не комментируем, — сказал представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что власти обсуждают возможную замену губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Источники отмечали, что ротация также якобы может затронуть главу Брянской области Александра Богомаза и главу Дагестана Сергея Меликова. Предполагается, что перестановки могут произойти до выборов. Они пройдут в единый день голосования в сентябре 2026 года.

До этого президент России Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности своего спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности. Иванов занимал должность на протяжении почти 10 лет — с августа 2016 года. До этого он был руководителем администрации президента. В период с 2001 по 2007 год Иванов возглавлял Минобороны.

Власть
Белгородская область
Дмитрий Песков
Вячеслав Гладков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.