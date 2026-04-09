В Кремле ответили на слух об отставке Гладкова Песков отказался комментировать слухи об отставке Гладкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по сообщениям о возможной отставке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сообщает RTVI. Представитель Кремля отметил, что подобные вопросы традиционно не комментируются.

Мы традиционно не комментируем, — сказал представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что власти обсуждают возможную замену губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Источники отмечали, что ротация также якобы может затронуть главу Брянской области Александра Богомаза и главу Дагестана Сергея Меликова. Предполагается, что перестановки могут произойти до выборов. Они пройдут в единый день голосования в сентябре 2026 года.

До этого президент России Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности своего спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности. Иванов занимал должность на протяжении почти 10 лет — с августа 2016 года. До этого он был руководителем администрации президента. В период с 2001 по 2007 год Иванов возглавлял Минобороны.