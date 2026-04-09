Форум «Движение» расширил направления для участия

Форум недвижимости «Движение» расширил направления для участия — впервые мероприятие объединит не только девелоперов, но и предпринимателей и крупных инвесторов из других сфер, сообщил его основатель Илья Пискулин. По его словам, в программу добавили ряд мероприятий для тех, кто заинтересован в инвестициях в доходную недвижимость и хочет представить свой проект в закрытом формате.

Инвестиционная гостиная объединит инвесторов, девелоперов, собственников земли, заводов и строительных проектов для живого общения и поиска взаимовыгодного партнерства. У каждого будет уникальная возможность: пять — семь минут на презентацию своего проекта с рассказом о его сильных сторонах. Мероприятие закрытое — допуск только по заявкам. Участникам обещана абсолютная конфиденциальность.

В программе форума также заявлен отдельный кластер по доходной недвижимости с активностями от нескольких инвестклубов. В частности, свое образовательное мероприятие проведет сообщество «Деньги». Впервые посетить «Движение» смогут не только девелоперы, но и бизнесмены из других отраслей, которым интересно строительство. В последний день форума, 19 июня, для них организуют конференцию «Нефорбсы» от Forbes — партнера события.

Форум «Движение» пройдет с 16 по 19 июня на территории курорта «Роза Хутор» в Сочи. В ходе него участники обсудят главные тренды и темы в коммерческой недвижимости. В деловую программу войдут дискуссии, сессии и круглый стол.