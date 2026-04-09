Политолог объяснил, почему Зеленский вновь заговорил о встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заговорил о возможной встрече с лидером России Владимиром Путиным исключительно ради личного пиара и попытки напомнить о себе на фоне смещения мирового фокуса внимания на другие конфликты, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, подобные высказывания можно назвать «сотрясанием воздуха».

На мой взгляд, заявления Зеленского о переговорах с Путиным — это просто попытка напомнить о себе. На самом деле как-то стали забывать об Украине, все больше говорят про Иран, Ливан, наверное, даже Кубу. Эти моменты сейчас в центре внимания, а Зеленский это очень сильно чувствует. Вот он и начинает тему встречи с Путиным мусолить. Печально, если лидер способен привлекать внимание к какой-то проблеме только вбросами, в которые сам не верит. Думаю, что Зеленский на самом деле не хочет встречаться с нашим президентом. Более того, сейчас переговорный процесс на паузе. Так что все потуги главы Украины по итогу можно охарактеризовать как сотрясание воздуха, — сказал Перенджиев.

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в США, Европе или на Ближнем Востоке. Он отметил, что не рассматривает очные переговоры с российским лидером в Киеве или Москве.