09 апреля 2026 в 12:39

Политолог объяснил, почему Зеленский вновь заговорил о встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заговорил о возможной встрече с лидером России Владимиром Путиным исключительно ради личного пиара и попытки напомнить о себе на фоне смещения мирового фокуса внимания на другие конфликты, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, подобные высказывания можно назвать «сотрясанием воздуха».

На мой взгляд, заявления Зеленского о переговорах с Путиным — это просто попытка напомнить о себе. На самом деле как-то стали забывать об Украине, все больше говорят про Иран, Ливан, наверное, даже Кубу. Эти моменты сейчас в центре внимания, а Зеленский это очень сильно чувствует. Вот он и начинает тему встречи с Путиным мусолить. Печально, если лидер способен привлекать внимание к какой-то проблеме только вбросами, в которые сам не верит. Думаю, что Зеленский на самом деле не хочет встречаться с нашим президентом. Более того, сейчас переговорный процесс на паузе. Так что все потуги главы Украины по итогу можно охарактеризовать как сотрясание воздуха, — сказал Перенджиев.

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в США, Европе или на Ближнем Востоке. Он отметил, что не рассматривает очные переговоры с российским лидером в Киеве или Москве.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат из Ангарска потребовала открытости при строительстве ТКО
Россия впервые официально отмечает штурм Кенигсберга
Шведский самолет внезапно пролетел вдоль российско-финской границы
Песков рассказал о подготовке контактов Путина с одним азиатским лидером
В Кремле ответили на вопрос об угрозах со стороны России
Почти 350 приусадебных участков и мост подтопило в одном регионе
В Москве пошел первый апрельский снег
Озвучен циничный план США и Израиля во время перемирия на Ближнем Востоке
Песков: Россия будет защищать свои интересы от пиратов в морях
В Кремле указали на добрые намерения России в отношении других стран
Стало известно, решил ли Путин объявить пасхальное перемирие
Основатель Celebro Media сбежал в Британию и получил четыре года заочно
Политолог объяснил, почему Зеленский вновь заговорил о встрече с Путиным
Экс-замглавы «Центра поддержки» Шестаков получил 12 лет колонии за хищение
Сидящему в СИЗО из-за ртути депутату отказали в освобождении под залог
Житель Мурманска дважды украл сыр из одного магазина
В Иране раскрыли число жертв из-за боевых действий с США и Израилем
«Черная овца»: в Госдуме заступились за зумеров после критики Лихачевой
Магнитные бури сегодня, 9 апреля: что завтра, скачки давления, слабость
Диетолог ответила, сколько яиц можно съесть на Пасху
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

