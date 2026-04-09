09 апреля 2026 в 12:44

Озвучен циничный план США и Израиля во время перемирия на Ближнем Востоке

Военэксперт Матвийчук: США и Израиль готовят удар по Ирану во время перемирия

Фото: Sha Dati/Global Look Press
США и Израиль готовятся к новому этапу конфликта с Ираном, прикрываясь перемирием, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, президент США Дональд Трамп вынужден продолжать участие в операции из-за давления произраильского лобби.

Союзники по антииранской коалиции, я имею в виду США и Израиль, действительно выдохлись. Они получили критические поражения по объектам, определяющим боеспособность. Штаты осознали, что теми средствами, которые у них сегодня есть, они не могут выполнить задачу. Это двухнедельное перемирие, как я полагаю, будет попыткой перегруппировать силы, промышленность боеприпасов и ракет. Американцы перекинут войска и возобновят эту операцию, — высказался Матвийчук.

Он отметил, что США с радостью прекратили бы военные действия в Иране, но Израиль не готов к этому из-за противоречия своим интересам. При этом, по словам военного эксперта, ситуация на Ближнем Востоке сейчас складывается в пользу Тегерана, который контролирует Ормузский пролив и регулирует поставки нефти.

Удары Израиля по Ирану говорят, что никаким миром там не пахнет. Идет ситуационное перемирие с точки зрения поляризации сил и согласования последующих действий. Я думаю, что никаких переговоров не будет. Даже если Трамп хотел бы их провести, произраильское лобби в США и сам Израиль не дадут ему этого сделать. Заинтересованная сторона в срыве переговоров — это преимущественно израильтяне. Для них это смерти подобно, — заключил Матвийчук.

Ранее Трамп объявил о соглашении между США и Ираном по ядерной программе Тегерана и открытию Ормузского пролива. По его словам, американские военные сейчас восстанавливают силы и отдыхают «в ожидании новых вызовов».

Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
