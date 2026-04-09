Каллас усомнилась в попытках Израиля защитить себя за счет атак на Ливан

Каллас усомнилась в попытках Израиля защитить себя за счет атак на Ливан Каллас осудила массированные атаки Израиля на Ливан 8 апреля

Массированные атаки Израиля на Ливан сложно считать самообороной, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. В соцсети X она отметила, что действия Тель-Авива ставят под угрозу перемирие между США и Ираном. При этом она подчеркнула, что шиитская группировка «Хезболла» должна разоружиться.

Удары Израиля убили сотни людей прошлой ночью, сложно аргументировать, что столь жесткие действия попадают под определение самообороны, — сказала Каллас.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на период перемирия страна приостанавливает атаки на иранскую территорию, однако военные действия против ливанского движения «Хезболла» не прекратятся. Согласно распоряжению руководства, вооруженные силы остаются в состоянии повышенной боевой готовности.

До этого глава бюро RT в Ливане Стив Суини заявил в подкасте East Meets West, что удар по съемочной группе телеканала в арабской стране, предположительно, был нанесен управляемой авиабомбой GBU-38. Инцидент произошел, когда журналисты RT вели репортаж о последствиях недавних ударов Израиля на фоне эскалации в регионе. Пострадавшие сотрудники уже вернулись к работе.