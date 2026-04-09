09 апреля 2026 в 13:43

Каллас усомнилась в попытках Израиля защитить себя за счет атак на Ливан

Каллас осудила массированные атаки Израиля на Ливан 8 апреля

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Массированные атаки Израиля на Ливан сложно считать самообороной, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. В соцсети X она отметила, что действия Тель-Авива ставят под угрозу перемирие между США и Ираном. При этом она подчеркнула, что шиитская группировка «Хезболла» должна разоружиться.

Удары Израиля убили сотни людей прошлой ночью, сложно аргументировать, что столь жесткие действия попадают под определение самообороны, — сказала Каллас.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на период перемирия страна приостанавливает атаки на иранскую территорию, однако военные действия против ливанского движения «Хезболла» не прекратятся. Согласно распоряжению руководства, вооруженные силы остаются в состоянии повышенной боевой готовности.

До этого глава бюро RT в Ливане Стив Суини заявил в подкасте East Meets West, что удар по съемочной группе телеканала в арабской стране, предположительно, был нанесен управляемой авиабомбой GBU-38. Инцидент произошел, когда журналисты RT вели репортаж о последствиях недавних ударов Израиля на фоне эскалации в регионе. Пострадавшие сотрудники уже вернулись к работе.

Европа
Кая Каллас
Израиль
Ливан
Лавров: Россия готова к сотрудничеству со всеми, кто разделяет идеалы мира
Историк ответил, смогут ли США и Иран достичь согласия за две недели перемирия
Садовод рассказала, как высадить рассаду в апреле и не убить ее
Подросток поджег пять релейных шкафов в Ленобласти
«Голубые мечты»: сенатор ответил Зеленскому на слова о встрече с Путиным
Стало известно, кто может заменить США в роли гегемона НАТО
Лавров раскрыл смысл Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать пасхального перемирия с Украиной
Москалькова раскрыла, сколько курян остаются в Сумской области
Плазменный двигатель Росатома показал рекордные характеристики
Пять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за непогоды
Раскрыто имя нового гендиректора БелТА
Юрист ответил, что делать при наличии «двойника» по документам
Супруга Михаила Турецкого призналась, что помогло ей укрепить брак
Эксперт рассказал об уникальном шансе России в конфликте США и Ирана
Выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля
Самый загадочный член британской королевской семьи встретился с Карлом III
Когда техника становится частью характера дома
Гладков озвучил последствия прилетов дронов ВСУ по Белгородчине
Политолог раскрыл, выйдут ли США из НАТО после предательства союзников
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

