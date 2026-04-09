В Госдуме ответили, стоит ли ожидать пасхального перемирия с Украиной

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник усомнился в возможности установления пасхального перемирия России с Украиной из-за подлости и ненадежности Киева. В беседе с NEWS.ru он отметил, что предыдущие инициативы Москвы о подобных паузах в боевых действиях не раз срывались украинской стороной, которая использовала праздничные дни для нанесения ударов.

Владимир Путин неоднократно в свое время предлагал подобные перемирия, пасхальные в частности, но ни разу Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) не сдержал слова. Наоборот, именно в этот момент он наносил удары — когда люди ходили в церкви, освящали куличи. Для православных христиан это святой праздник, а он пользовался моментом, что абсолютно безбожно и бесчеловечно. Сейчас, конечно, решение за президентом РФ. Но, глядя на Зеленского, что можно сказать? Единожды солгавшему кто поверит? Здесь надо исходить из целесообразности и безопасности людей. И, конечно, все понимают, что есть безусловные риски, есть угроза для гражданского населения, — сказал Колесник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день Путин еще не принял решения о пасхальном перемирии в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, в прошлом году Москва пошла на трехдневное прекращение боевых действий во время православного праздника.