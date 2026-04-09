Гладков озвучил последствия прилетов дронов ВСУ по Белгородчине

Гладков: семь человек пострадали в Шебекинском округе из-за ударов дронов ВСУ

Семь человек получили ранения в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак дронов Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков у себя в соцсетях. По словам главы региона, один из дронов атаковал участок автодороги Белгород — Шебекино, другой — административное здание на территории предприятия в городе Шебекино.

На трассе от удара беспилотника пострадали сразу шесть человек: две женщины и четверо бойцов подразделения «Орлан». У женщин диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы, а у бойцов — баротравмы.

В результате атаки по административному зданию ранен мужчина, у которого врачи выявили слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и бедра. Гладков добавил, что пострадавший отказался от госпитализации.

Из-за удара по зданию начался пожар, который оперативно потушили пожарные расчеты. Также поврежден один легковой автомобиль.