Основатель Celebro Media сбежал в Британию и получил четыре года заочно

Основатель Celebro Media сбежал в Британию и получил четыре года заочно Суд заочно приговорил основателя Celebro Media Морозова к четырем годам колонии

Московский суд заочно приговорил основателя сети телестудий Celebro Media Павла Морозова к четырем годам колонии за мошенничество в особо крупном размере, сообщается в документах, с которыми ознакомился ТАСС. Бизнесмен скрылся в Великобритании перед оглашением приговора и объявлен в розыск.

По версии следствия, Морозов похитил у предпринимателя Анны-Марии Рыклиной более 100 млн рублей. Он брал деньги под видом запуска перспективного проекта по созданию передвижных телестудий, но на самом деле не собирался выполнять свои обещания.

Бизнесмен занимал средства у российских предпринимателей для погашения старых долгов, а новый проект так и не был запущен. Российский филиал его компании ликвидирован, а сама сеть перешла под контроль британских кредиторов.

Мосгорсуд признал заочный приговор законным. В удовлетворении иска потерпевшей на сумму более 100 млн рублей суд отказал, так как аналогичные требования уже были рассмотрены в другой инстанции.