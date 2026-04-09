09 апреля 2026 в 12:22

Овчинский: на востоке Москвы начали монолитные работы по строительству дома

Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
В Восточном районе Восточного административного округа Москвы проводят монолитные работы по строительству дома в ходе проекта «Московские кварталы», сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский. Жилой комплекс от муниципального застройщика строится из качественных материалов с использованием энергосберегающих решений. Застройщиком по проекту выступает Московский фонд реновации жилой застройки.

Строительная площадка расположена по адресу: улица 9 Мая, земельный участок № 24. Там возведут односекционную новостройку. Общая площадь жилого комплекса составит более 13,7 тыс. квадратных метров. Всего в доме запроектировано 152 квартиры совокупной площадью почти 8 тыс. квадратных метров, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

На придомовой территории проведут комплексное благоустройство. На безопасном резиновом покрытии установят детский и спортивный комплексы для активного отдыха на воздухе, а также предусмотрят отдельную зону для релакса. На первом этаже разместятся нежилые помещения под социально-бытовые объекты: магазины и пункты выдачи заказов, кофейни, аптеки и другие сервисы. Кроме того, в подземном уровне запроектирован удобный и безопасный паркинг для автомобилей.

Новостройка расположена в районе с развитой инфраструктурой: в 10 минутах ходьбы — школы, детсады, поликлиники, ТЦ и спорткомплекс Москомспорта. Ключевое преимущество — соседство с природой. С юга примыкает Горенский лесопарк, с севера — национальный парк «Лосиный Остров». Их соединяет Восточный водопроводный канал — часть канала имени Москвы и индустриальный памятник эпохи великих строек.

Ранее Овчинский сообщил, что в Северном административном округе в районе Коптево 63 семьи переехали в новый дом по реновации. Новостройка расположена по адресу: 3-й Михайловский переулок, 17. Все семьи воспользовались услугой «Помощь в переезде», доступной участникам реновации.

